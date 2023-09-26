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Харків’яни, які втекли за схемою із системою “Шлях”, відповідатимуть – поліція

Суспільство 09:00   26.09.2023
Оксана Горун
Харків’яни, які втекли за схемою із системою “Шлях”, відповідатимуть – поліція

Ухилянтів, які “перетворилися” на волонтерів у Харкові, щоб за допомогою системи “Шлях” виїхати за кордон, вже шукають.

“Ми вже встановлюємо всіх учасників цієї схеми. Перевіряємо також і “клієнтів”, відповідати будуть всі – і ті, хто втік під виглядом волонтера, також. А всім, хто брав участь у незаконному переправленні людей через кордон загрожує від семи до дев’яти років”, – повідомив начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов.

Керівника харківської волонтерської організації, якого підозрюють у створенні схеми виїзду ухилянтів за кордон, затримали на місці злочину 25 вересня. Він якраз передавав черговому втікачеві пакет документів в обмін на 1500 доларів.

Він підшукував охочих виїхати, повідомляв про «таксу» і тих, хто погоджувався платити, подавав до “Шляху” як волонтерів. За гроші чоловік допомагав клієнтам стати водіями, які нібито перевозять допомогу. Також надавав їм всі інструкції та поради, як далі перетинати кордон“, – нагадав подробиці головний слідчий регіону.

Наразі керівнику волонтерської організації та за сумісництвом підозрюваному обирають запобіжний захід.

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Автор: Оксана Горун
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    • • Дата публікації матеріалу: 26 Вересня 2023 в 09:00;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ухилянтів, які “перетворилися” на волонтерів у Харкові, щоб за допомогою системи “Шлях” виїхати за кордон, вже шукають".