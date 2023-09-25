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Голова волонтерської організації з Харкова допомагав ухилянтам за $2,5 тисячі

Суспільство 19:06   25.09.2023
Олена Нагорна
Голова волонтерської організації з Харкова допомагав ухилянтам за $2,5 тисячі

35-річного керівника волонтерської організації з Харкова підозрюють у тому, що він організував схему незаконного перетину кордону ухилянтами через систему “Шлях”.

Чоловік підшукував “клієнтів” і пропонував за 2,5 тисячі доларів внести їхні дані до системи “Шлях”, завдяки чому вони отримували можливість безперешкодно виїжджати за межі України як водії-волонтери, повідомляють у Харківській облпрокуратурі.

“Оплативши послугу, “клієнти” передавали керівнику волонтерської організації копії особистих документів, після чого він забезпечував внесення їхніх даних до системи. Також підозрюваний надавав інформаційний супровід — розповідав про деталі перетину кордону в ході телефонних розмов та під час листування у месенджерах, даючи вказівки та поради”, – розповіли у відомстві.

Харків’янина затримали 25 вересня після отримання ним грошей за “послугу” та повідомили йому про підозру за фактом організації та сприяння у незаконному переправленні осіб через державний кордон (ч. 3 ст. 332 ККУ). Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

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Автор: Олена Нагорна
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 25 Вересня 2023 в 19:06;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "35-річного керівника волонтерської організації з Харкова підозрюють у тому, що він організував схему незаконного перетину кордону ухилянтами через систему “Шлях”.".