Голова волонтерської організації з Харкова допомагав ухилянтам за $2,5 тисячі

35-річного керівника волонтерської організації з Харкова підозрюють у тому, що він організував схему незаконного перетину кордону ухилянтами через систему “Шлях”.

Чоловік підшукував “клієнтів” і пропонував за 2,5 тисячі доларів внести їхні дані до системи “Шлях”, завдяки чому вони отримували можливість безперешкодно виїжджати за межі України як водії-волонтери, повідомляють у Харківській облпрокуратурі.

“Оплативши послугу, “клієнти” передавали керівнику волонтерської організації копії особистих документів, після чого він забезпечував внесення їхніх даних до системи. Також підозрюваний надавав інформаційний супровід — розповідав про деталі перетину кордону в ході телефонних розмов та під час листування у месенджерах, даючи вказівки та поради”, – розповіли у відомстві.

Харків’янина затримали 25 вересня після отримання ним грошей за “послугу” та повідомили йому про підозру за фактом організації та сприяння у незаконному переправленні осіб через державний кордон (ч. 3 ст. 332 ККУ). Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.