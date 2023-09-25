«Бізнес» на ухилянтах: судитимуть харків’янку, яка «вирішувала» питання з ВЛК

У Харкові судитимуть жінку, яка допомагала ухилянтам уникати мобілізації та отримала гроші з чоловіка, непридатного для служби в армії.

«Обвинувачена за проханням 37-річного чоловіка «організовувала» проходження військовозобов’язаними особами медкомісії, за результатами якої їх визнавали непридатними до проходження військової служби і знімали з військового обліку. У подальшому вони отримували можливість безперешкодно виїжджати за кордон», – повідомили у Харківській обласній прокуратурі.

За таку «послугу» ділки брали від 3 до 5 тисяч доларів.

Крім цього, зловмисники отримували гроші від людей, які за станом здоров’я дійсно не мали проходити військову службу. Зокрема, ділки повідомили потерпілому, який має вади зі здоров’ям, що самостійно той не зможе пройти обстеження, ВЛК та знятись з військового обліку.

«За підготовку документів щодо медичного обстеження, отримання відповідних медичних висновків та подальше зняття з військового обліку зловмисники оголосили суму в розмірі 3 тисячі доларів. Здійснюючи психологічний тиск, ділки заявили, що у разі відмови передати гроші потерпілого відправлять у найгарячішу точку проведення бойових дій. Усього вони встигли отримати від потерпілого 2 тисячі доларів», – додали в прокуратурі.

Жінку обвинувачують за фактом одержання неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вплив на прийняття рішення особами, уповноваженими на виконання функцій держави та місцевого самоврядування (ч. 2 ст. 369-2 ККУ).

Нагадаємо, на початку квітня про підозру повідомили 69-річній ексспівробітниці одного з військкоматів Харківщини, яка також була залучена до цієї схеми. Також серед підозрюваних — голова ВЛК, якому інкримінують службове підроблення та двоє членів ВЛК і співробітник лікарні — вони підозрюються у складанні завідомо підроблених офіційних документів. Щодо цих фігурантів триває досудове розслідування.