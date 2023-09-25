«Бизнес» на уклонистах: под суд пойдет харьковчанка, которая «решала» с ВВК

В Харькове будут судить женщину, которая помогала уклонистам избегать мобилизации и получила деньги с мужчины, непригодного для службы в армии.

«Обвиняемая по просьбе 37-летнего мужчины «организовывала» прохождение военнообязанных лиц медкомиссии, по результатам которой их признавали непригодными к прохождению военной службы и снимали с военного учета. В дальнейшем они получали возможность беспрепятственно уезжать за границу», — сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

За такую «услугу» дельцы брали от 3 до 5 тысяч долларов.

Кроме того, злоумышленники получали деньги от людей, которые по состоянию здоровья действительно не должны были проходить военную службу. В частности, дельцы сообщили потерпевшему, который имеет проблемы со здоровьем, что самостоятельно тот не сможет пройти обследование, ВВК и сняться с военного учета.

«За подготовку документов по медицинскому обследованию, получение соответствующих медицинских выводов и последующее снятие с военного учета злоумышленники объявили сумму в 3 тысячи долларов. Оказывая психологическое давление, дельцы заявили, что в случае отказа передать деньги потерпевшего отправят в самую горячую точку проведения боевых действий. Всего они успели получить от потерпевшего 2 тысячи долларов», – добавили в прокуратуре.

Женщина обвиняется по факту получения неправомерной выгоды для себя или третьего лица за влияние на принятие решения лицами, уполномоченными на выполнение функций государства и местного самоуправления (ч. 2 ст. 369-2 УКУ).

Напомним, в начале апреля о подозрении сообщили 69-летней экс-сотруднице одного из военкоматов Харьковщины, которая также была вовлечена в эту схему. Также среди подозреваемых — глава ВВК, которому инкриминируют служебный подлог, два члена ВВК и сотрудник больницы — они подозреваются в составлении заведомо подложных официальных документов. В отношении этих фигурантов идет досудебное расследование.