Глава волонтерской организации из Харькова помогал уклонистам за $2,5 тысячи
35-летнего руководителя волонтерской организации из Харькова подозревают в том, что он организовал схему незаконного пересечения границы уклонистами через систему «Шлях».
Мужчина подыскивал «клиентов» и предлагал за 2,5 тысячи долларов внести их данные в систему «Шлях», благодаря чему они получали возможность беспрепятственно выезжать за пределы Украины в качестве водителей-волонтеров, сообщают в Харьковской облпрокуратуре.
«Оплатив услугу, «клиенты» передавали руководителю волонтерской организации копии личных документов, после чего он обеспечивал внесение их данных в систему. Также подозреваемый предоставлял информационное сопровождение — рассказывал о деталях пересечения границы в ходе телефонных разговоров и во время переписки в мессенджерах, давая указания и советы», — рассказали в ведомстве.
Харьковчанина задержали 25 сентября после получения им денег за «услугу» и сообщили ему о подозрении по факту организации и содействия в незаконной переправке лиц через государственную границу (ч. 3 ст. 332 УКУ). Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.
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- • Дата публикации материала: 25 сентября 2023 в 19:06;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "35-летнего руководителя волонтерской организации из Харькова подозревают в том, что он организовал схему незаконного пересечения границы уклонистами через систему «Шлях».".