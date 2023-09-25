Глава волонтерской организации из Харькова помогал уклонистам за $2,5 тысячи

35-летнего руководителя волонтерской организации из Харькова подозревают в том, что он организовал схему незаконного пересечения границы уклонистами через систему «Шлях».

Мужчина подыскивал «клиентов» и предлагал за 2,5 тысячи долларов внести их данные в систему «Шлях», благодаря чему они получали возможность беспрепятственно выезжать за пределы Украины в качестве водителей-волонтеров, сообщают в Харьковской облпрокуратуре.

«Оплатив услугу, «клиенты» передавали руководителю волонтерской организации копии личных документов, после чего он обеспечивал внесение их данных в систему. Также подозреваемый предоставлял информационное сопровождение — рассказывал о деталях пересечения границы в ходе телефонных разговоров и во время переписки в мессенджерах, давая указания и советы», — рассказали в ведомстве.

Харьковчанина задержали 25 сентября после получения им денег за «услугу» и сообщили ему о подозрении по факту организации и содействия в незаконной переправке лиц через государственную границу (ч. 3 ст. 332 УКУ). Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.