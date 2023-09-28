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“Загальна мобілізація має бути загальною”: думки харківських військових

Політика 09:52   28.09.2023
Оксана Горун
“Загальна мобілізація має бути загальною”: думки харківських військових

Одночасно два харківські лідери думок висловилися про те, що мобілізація має торкнутися кожного, оскільки необхідно проводити ротацію тих, хто безперервно воює з початку повномасштабного вторгнення.

Для того, щоб проводити ротації, потрібно, щоб було ким замінити діючих військовослужбовців. Як би це комусь не подобалося, але демократія передбачає не лише права, а й обов’язки. Захищати свою Батьківщину – це обов’язок. Відповідно, мобілізаційні процеси повинні відбуватися планово і в обсягах, необхідних для забезпечення сталої динаміки на фронті“, – написав у своєму телеграмі командир роти ударних безпілотних авіаційних комплексів “Ахіллес” харківської 92 ОШБр Юрій Федоренко.

Детально цю позицію він озвучив у відеоінтерв’ю “Українській правді”.

Таку ж думку – за активізацію мобілізації та її розповсюдження на всіх, у тому числі “нескінченно зарезервованих”, висловив депутат Харківської міськради Ігор Черняк, який мобілізувався до ЗСУ в перші дні вторгнення і зараз служить на посаді молодшого сержанта.

Якщо вірити соціології, а я думаю, що не вірити її в цьому питанні не має жодних приводів, то зараз ми якраз маємо ситуацію 50 на 50. 50% українських родин сьогодні чекають повернення своїх з війни. Чоловіків, дружин, синів, дочок, братів, сестер. 50% родин сподіваються, що ніхто з їхніх на війну не потрапить. Давайте дивитися правді в очі. У військомати давно вже не стоять черги. Загальна мобілізація по факту є загальною лише за назвою. Бо є родини, в яких троє чи четверо – у війську, а є родини, в яких троє чи четверо – в батальоні Монако чи силах спецпризначення Відня, що на Австрійщині“, – написав Черняк у фейсбуці.

Він наголосив, що робота на перемогу – це обов’язок кожного – “без виключень для дєтєй уважаємих людей, тих, хто займає особливо відповідальні посади, чи має будь-яку іншу “особливу місію” типу Потапа чи Олега Вінника.”.

Зокрема депутат-військовослужбовець заявив, що мобілізація не може бути безстроковою, а для заброньованих необхідно передбачити ротацію.

Добре під час війни працювати в посольстві у Чехії чи Канаді. Тримати дипломатичний фронт. Без ризику потрапити на фронт реальний. Це ж саме стосується судів, прокуратури, НАБУ, ДБР, БЕБ і так далі по списку. Має бути чіткий строк служби мобілізованих. І так само – чіткий строк ротації заброньованих. Два роки в ДБР? Ок, тепер два роки в ДБР відпрацює мобілізований після двох років служби в ЗСУ! Два роки на митниці в Чопі? Ок, тепер треба замінити бійця зі 128 ОГШБР! Так у суспільстві працюватиме реальна рівність і справедливість“, – написав Черняк.

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Він також запропонував позбавити політичних прав втікачів, які “служать у батальйоні Монако”, заборонивши надалі балотуватися на виборні посади та обіймати посади на держслужбі.

Автор: Оксана Горун
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    • • Дата публікації матеріалу: 28 Вересня 2023 в 09:52;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Одночасно два харківські лідери думок висловилися про те, що мобілізація має торкнутися кожного, оскільки необхідно проводити ротацію тих, хто безперервно воює з початку повномасштабного вторгнення".