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110 единиц техники рф поразили за сентябрь бойцы харьковской 92-й ОШБр

Происшествия 09:48   03.10.2023
Оксана Якушко
110 единиц техники рф поразили за сентябрь бойцы харьковской 92-й ОШБр

Также рота ударных БпАК «АХИЛЛЕС» 92 ОШБр попала в сентябре в цели с личным составом  рф.

Об этом сообщает в телеграмме командир роты Юрий Федоренко.

«В сентябре рота ударных БпАК «АХИЛЛЕС» 92 ОШБр им. кошевого атамана Ивана Сирко поразила 110 единиц вражеской техники, из которых: 39 целей – уничтожены, 71 целей – повреждены. Также было 102 удачных попадания в цели с личным составом – наблюдательные пункты, блиндажи, взводные опорные пункты», — рассказал Федоренко.

На инфографике отражены поражения, реализуемые исключительно за счет работы расчетов роты «АХИЛЛЕС». Работа, которую проделали в интересах других подразделений или цели, пораженные артиллерию согласно нашим разведданным, не отражается во избежание дублирования.

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Автор: Оксана Якушко
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110 единиц техники рф поразили за сентябрь бойцы харьковской 92-й ОШБр
110 единиц техники рф поразили за сентябрь бойцы харьковской 92-й ОШБр
03.10.2023, 09:48

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  • Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 3 октября 2023 в 09:48;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Также рота ударных БпАК «АХИЛЛЕС» 92 ОШБр попала в сентябре в цели с личным составом.".