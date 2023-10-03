110 единиц техники рф поразили за сентябрь бойцы харьковской 92-й ОШБр

Также рота ударных БпАК «АХИЛЛЕС» 92 ОШБр попала в сентябре в цели с личным составом рф.

Об этом сообщает в телеграмме командир роты Юрий Федоренко.

«В сентябре рота ударных БпАК «АХИЛЛЕС» 92 ОШБр им. кошевого атамана Ивана Сирко поразила 110 единиц вражеской техники, из которых: 39 целей – уничтожены, 71 целей – повреждены. Также было 102 удачных попадания в цели с личным составом – наблюдательные пункты, блиндажи, взводные опорные пункты», — рассказал Федоренко.

На инфографике отражены поражения, реализуемые исключительно за счет работы расчетов роты «АХИЛЛЕС». Работа, которую проделали в интересах других подразделений или цели, пораженные артиллерию согласно нашим разведданным, не отражается во избежание дублирования.