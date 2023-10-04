«Птички» харьковской 92 ОШБр уничтожили артустановку РФ за $900 тысяч (видео)

Рота ударных беспилотных авиационных комплексов «Ахиллес» харьковской 92-й ОШБр им. кошевого атамана Ивана Сирко с помощью FPV-дронов уничтожила три единицы вражеской техники в районе города Бахмут Донецкой области.

Об этом сообщает в Telegram командир роты Юрий Федоренко. По его словам, защитники попали в:

— ВАТ «Буханка» (поражение);

— САУ 2С1 «Гвоздика» 122 мм с пятью членами экипажа стоимостью 900 тысяч долларов (уничтожение);

— ВАТ (уничтожение).

Видео: Юрий Федоренко