Дрони харківської 92-ї ОШБр підбили 7 одиниць техніки РФ під Бахмутом (відео)

Рота ударних безпілотних авіаційних комплексів “Ахіллес” харківської 92-ї ОШБр ім. кошового отамана Івана Сірка за допомогою FPV-дронів пошкодила шість та знищила одну одиницю ворожої техніки на Бахмутському напрямку.

Про це повідомляє в телеграмі командир роти Юрій Федоренко.

За його словами, захисники пошкодили гармату С-60 на базі автомобіля “Урал 4320”, автомобілі “Урал”, “КамАЗ”, гаубицю Д-30, БТР-Д з кулеметом 7,62 мм та САУ 2С3 “Акація” з гарматою 152 мм вартістю близько мільйона доларів, а також знищили автомобіль “Урал 4320”.

Крім цього, одного окупанта було ліквідовано та двох поранено.

Відео: Юрій Федоренко