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Сложные операции на сосудах провели впервые в больнице на Харьковщине (видео)

Общество 11:45   28.04.2024
Оксана Якушко
Сложные операции на сосудах провели впервые в больнице на Харьковщине (видео) Фото: ХОВА

В Валковской больнице успешно провели первые операции с помощью ангиографического оборудования, сообщила заместитель начальника ХОВА Елена Логвинова.

Ангиографическое отделение начало свою работу неделю назад – сразу после получения соответствующей лицензии, рассказал директор Валковской ЦРБ Артем Ковалев.

Фото: ХОВА

«Наши специалисты уже провели ряд операций для пациентов с инфарктом миокарда, ишемической болезнью сердца и болезнями сосудов верхних и нижних конечностей. В том числе благодаря ангиографу врачи осуществляют коронарографию и стентирование. Все манипуляции прошли успешно, есть очень хорошие результаты. Сейчас работаем над увеличением команды врачей, которые будут работать в отделении», – говорит Ковалев.

Он добавил, что при лечении острого инсульта все расходы покрывает Национальная служба здоровья Украины. Услуги, не входящие в пакет медицинских гарантий, платные для пациентов, но во время тестового периода манипуляции проводят бесплатно.

Оборудование для нового отделения было приобретено благодаря сотрудничеству с Фондом «Emerland» из Швейцарии и софинансированием Валковского горсовета и больницы.

Фото: ХОВА
Фото: ХОВА
Фото: ХОВА

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 28 апреля 2024 в 11:45;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Валковской больнице успешно провели первые операции с помощью ангиографического оборудования, сообщила заместитель начальника ХОВА Елена Логвинова.".