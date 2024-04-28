Сложные операции на сосудах провели впервые в больнице на Харьковщине (видео)
В Валковской больнице успешно провели первые операции с помощью ангиографического оборудования, сообщила заместитель начальника ХОВА Елена Логвинова.
Ангиографическое отделение начало свою работу неделю назад – сразу после получения соответствующей лицензии, рассказал директор Валковской ЦРБ Артем Ковалев.
«Наши специалисты уже провели ряд операций для пациентов с инфарктом миокарда, ишемической болезнью сердца и болезнями сосудов верхних и нижних конечностей. В том числе благодаря ангиографу врачи осуществляют коронарографию и стентирование. Все манипуляции прошли успешно, есть очень хорошие результаты. Сейчас работаем над увеличением команды врачей, которые будут работать в отделении», – говорит Ковалев.
Он добавил, что при лечении острого инсульта все расходы покрывает Национальная служба здоровья Украины. Услуги, не входящие в пакет медицинских гарантий, платные для пациентов, но во время тестового периода манипуляции проводят бесплатно.
Оборудование для нового отделения было приобретено благодаря сотрудничеству с Фондом «Emerland» из Швейцарии и софинансированием Валковского горсовета и больницы.
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: больница, Валки, инсульт, инфаркт, операция, харьковщина, хова;
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- • Дата публикации материала: 28 апреля 2024 в 11:45;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Валковской больнице успешно провели первые операции с помощью ангиографического оборудования, сообщила заместитель начальника ХОВА Елена Логвинова.".