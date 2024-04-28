Складні операції на судинах провели вперше на Харківщині (відео)
У Валківській лікарні успішно провели перші операції за допомогою ангіографічного обладнання, повідомила заступник начальника ХОВА Олена Логвінова.
Ангіографічне відділення розпочало свою роботу тиждень тому – одразу після отримання відповідної ліцензії, розповів директор Валківської ЦРЛ Артем Ковальов.
«Наші фахівці вже провели низку операцій для пацієнтів із інфарктом міокарда, ішемічною хворобою серця та різноманітними хворобами судин верхніх і нижніх кінцівок. В тому числі, завдяки ангіографу лікарі здійснюють коронарографію та стентування. Всі маніпуляції пройшли успішно, маємо дуже хороші результати. Наразі працюємо над збільшенням команди лікарів, які будуть працювати у відділенні», – каже Ковальов.
Він додав, що при лікування гострого інсульту всі витрати покриваються Національною службою здоров’я України. Послуги, які не входять до пакету медичних гарантій, є платними для пацієнтів, але під час тестового періоду маніпуляції проводять безкоштовно.
«Ангіографічне відділення у Валківській лікарні дозволяє не лише надавати невідкладну допомогу пацієнтам з гострим інсультом. Його можна використовувати для обстеження інших судинних патологій: інфаркта міокарда, ішемічної хвороби серця тощо», – розповіла Олена Логвинова.
Обладнання для нового відділення придбали завдяки співпраці із Фондом «Emerland» зі Швейцарії та співфінансування Валківської міської ради та лікарні.
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- • Дата публікації матеріалу: 28 Квітня 2024 в 11:45;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Валківській лікарні успішно провели перші операції за допомогою ангіографічного обладнання, повідомила заступник начальника ХОВА Олена Логвінова.".