В Харькове внезапно умер телевизионщик, известный по программам на «Simon»
Фото: Ольга Скотарь
О смерти телевизионщика Дмитрия Белоконя сообщил известный харьковский телеведущий Игорь Жуков.
Он рассказал, что Дмитрий Белоконь умер внезапно, ему было 50 лет. Мужчина был известен по многим телепрограммам, выходившим, в частности, на ТРК «Simon».
«Информация о месте и времени прощания будет позже», — добавил Жуков.
Сестра Дмитрия Билоконя рассказала, что вечером 29 марта у брата случился инсульт. «Скорая» отвезла его в областную больницу. Медики сообщили, что есть перспектива «выкарабкаться», а уже утром пришла новость о смерти.
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- • Дата публикации материала: 31 марта 2025 в 13:40;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О смерти телевизионщика Дмитрия Белоконя сообщил известный харьковский телеведущий Игорь Жуков.".