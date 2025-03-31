В Харькове внезапно умер телевизионщик, известный по программам на «Simon»

О смерти телевизионщика Дмитрия Белоконя сообщил известный харьковский телеведущий Игорь Жуков.

Он рассказал, что Дмитрий Белоконь умер внезапно, ему было 50 лет. Мужчина был известен по многим телепрограммам, выходившим, в частности, на ТРК «Simon».

«Информация о месте и времени прощания будет позже», — добавил Жуков.

Сестра Дмитрия Билоконя рассказала, что вечером 29 марта у брата случился инсульт. «Скорая» отвезла его в областную больницу. Медики сообщили, что есть перспектива «выкарабкаться», а уже утром пришла новость о смерти.