Где в Харьковской области предоставляют бесплатную помощь при инсульте

В Харьковской области помощь при инсульте оказывают 15 заведений, имеющих договор с Национальной службой здоровья Украины.

Помощь при остром мозговом инсульте входит в Программу медицинских гарантий, пациент с подозрением на инсульт бесплатно получает всю необходимую диагностику, а в случае подтверждения диагноза – лечение.

“С начала 2024 года 2173 жителя Харьковщины, у которых диагностировали острый мозговой инсульт, получили помощь в рамках Программы медицинских гарантий. Человека с подозрением на острый мозговой инсульт бригада экстренной медицинской помощи должна доставить в ближайшее медучреждение, заключившее договор с НСЗУ”, – сообщила директор Северного межрегионального департамента НСЗУ Виктория Милютина.

Договор с Национальной службой здоровья Украины по пакету «Медицинская помощь при остром мозговом инсульте» в 2024 году имеют 4 больницы в Харькове: КНП «Городская клиническая больница скорой и неотложной медицинской помощи им. проф. О.И. Мещанинова”, КНП “Областная клиническая больница”, КНП “Городская клиническая многопрофильная больница №25” и КНП “Городская клиническая больница №7”, а также медицинские учреждения в Балаклее, Богодухове, Валках, Дергачах, Изюме, Краснограде, Лозовой, Мерефе, Новой Водолаге, Первомайском и Чугуеве.

За лечение инсульта НСЗУ оплачивает медицинские учреждения:

● 131 472 грн – за оказание медицинской помощи с применением эндоваскулярных вмешательств;

● 62 565 грн – за оказание медицинской помощи с применением тромболитической терапии;

● 15 643 грн – за оказание медицинской помощи без применения эндоваскулярных вмешательств или тромболитической терапии.

Какие услуги предоставляются бесплатно:

● первичный осмотр пациентов невропатологом и/или нейрохирургом в кабинете нейровизуализации или в приемном отделении/отделении экстренной (неотложной) медицинской помощи;

● неотложная нейровизуализация (КТ или МРТ) не позднее 60 минут после обращения (доставка машиной ЭМД) пациента в больницу;

● проведение лабораторных (клинический анализ и биохимический анализ крови, коагуляционный гемостаз и др.) и инструментальных СКТ, МРТ, ЭКГ, УЗИ и т.д.) исследований в режиме 24/7;

● системная тромболитическая терапия (при ишемическом инсульте);

● при необходимости проведения или срочной транспортировки пациентов в больницу, в которой могут проводить эндоваскулярные нейроинтервенционные вмешательства или нейрохирургические вмешательства;

● своевременное проведение седации, анестезии и обезболивания на всех этапах диагностики и лечения;

● динамическое наблюдение за функцией глотания;

● консультации других врачей при необходимости и обязательно консультация логопеда или терапевта речи и речи в первые 72 часа после госпитализации;

● круглосуточное врачебное наблюдение и медсестринский уход;

● оказание медицинской помощи в условиях палаты и/или отделения интенсивной терапии;

● обеспечение лекарствами, в частности, для тромболитической терапии, определенными Национальным перечнем основных лекарственных средств;

● оказание реабилитационной помощи в течение острого реабилитационного периода и направление пациентов для получения услуг по реабилитации в послеостром реабилитационном периоде и т.д.

Найти медицинское учреждение, законтрактованное с НСЗУ на оказание медицинской помощи при инсульте, можно на дашборде НСЗУ на карте мест предоставления услуг по договорам с детализацией по группам услуг. Необходимо выбрать область (Харьковская) и группу услуг (Медицинская помощь при остром мозговом инсульте). Адрес и контакты ближайших медучреждений можно также узнать у оператора контакт-центра по номеру 16-77.

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