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Де на Харківщині надають безкоштовну допомогу при інсульті

Суспільство 16:02   08.05.2024
Оксана Якушко
Де на Харківщині надають безкоштовну допомогу при інсульті

У Харківській області допомогу при інсульті надають 15 закладів, які мають договір з Національною службою здоров’я України.

Допомога при гострому мозковому інсульті входить до Програми медичних гарантій, пацієнт із підозрою на інсульт безоплатно отримує всю необхідну діагностику, а у разі підтвердження діагнозу – лікування.

“Від початку 2024 року 2173 жителі Харківщини, в яких діагностували гострий мозковий інсульт, отримали допомогу в межах Програми медичних гарантій. Людину з підозрою на гострий мозковий інсульт бригада екстреної медичної допомоги має доставити в найближчий медзаклад, який уклав договір з НСЗУ”, – повідомила директорка Північного міжрегіонального департаменту НСЗУ Вікторія Мілютіна.

Договір з Національною службою здоров’я України за пакетом “Медична допомога при гострому мозковому інсульті” у 2024 році мають 4 лікарні у Харкові: КНП “Міська клінічна лікарня швидкої та невідкладної медичної допомоги ім. проф. О.І. Мещанінова”, КНП “Обласна клінічна лікарня”, КНП “Міська клінічна багатопрофільна лікарня №25” та КНП “Міська клінічна лікарня №7”, а також медичні заклади у Балаклеї, Богодухові, Валках, Дергачах, Ізюмі, Краснограді, Лозовій, Мерефі, Новій Водолазі, Первомайському та Чугуєві.

За лікування інсульту НСЗУ сплачує медичним закладам:

  • 131 472 грн – за надання медичної допомоги із застосуванням ендоваскулярних втручань;
  • 62 565 грн – за надання медичної допомоги із застосуванням тромболітичної терапії;
  • 15 643 грн – за надання медичної допомоги без застосування ендоваскулярних втручань або тромболітичної терапії.

Які послуги надаються безоплатно:

  • первинний огляд пацієнтів невропатологом та/або нейрохірургом у кабінеті нейровізуалізації або в приймальному відділенні/відділенні екстреної (невідкладної) медичної допомоги;
  • невідкладна нейровізуалізація (КТ чи МРТ) не пізніше 60 хвилин після звернення (доставлення машиною ЕМД) пацієнта до лікарні;
  • проведення лабораторних (клінічний аналіз та біохімічний аналіз крові, коагуляційний гемостаз та ін.) та інструментальних СКТ, МРТ, ЕКГ, УЗД тощо) досліджень в режимі 24/7;
  • системна тромболітична терапія (при ішемічному інсульті);
  • при необхідності проведення або термінове транспортування пацієнтів до лікарні, в якій можуть проводити ендоваскулярні нейроінтервенційні втручання або нейрохірургічні втручання;
  • своєчасне проведення седації, анестезії та знеболення на всіх етапах діагностики та лікування;
  • динамічне спостереження за функцією ковтання;
  • консультації інших лікарів при потребі та обов’язково консультація логопеда або терапевта мови та мовлення у перші 72 годин після госпіталізації;
  • цілодобове лікарське спостереження та медсестринський догляд;
  • надання медичної допомоги в умовах палати та\або відділення інтенсивної терапії;
  • забезпечення ліками, зокрема, для тромболітичної терапії, визначеними Національним переліком основних лікарських засобів;
  • надання реабілітаційної допомоги протягом гострого реабілітаційного періоду та направлення пацієнтів для отримання послуг з реабілітації у післягострому реабілітаційному періоді та ін.

Знайти медичний заклад, законтрактований з НСЗУ на надання медичної допомоги при інсульті, можна на дашборді НСЗУ на карті місць надання послуг за договорами з деталізацією за групами послуг. Необхідно обрати область (Харківська) та групу послуг (Медична допомога при гострому мозковому інсульті). Адресу та контакти найближчих медзакладів можна також дізнатися в оператора контакт-центру за номером 16-77.

Читайте також: Які лікарні у Харкові при інфаркті міокарда надають допомогу безкоштовно

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 8 Травня 2024 в 16:02;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харківській області допомогу при інсульті надають 15 закладів, які мають договір з Національною службою здоров’я України.".