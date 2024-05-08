Де на Харківщині надають безкоштовну допомогу при інсульті

У Харківській області допомогу при інсульті надають 15 закладів, які мають договір з Національною службою здоров’я України.

Допомога при гострому мозковому інсульті входить до Програми медичних гарантій, пацієнт із підозрою на інсульт безоплатно отримує всю необхідну діагностику, а у разі підтвердження діагнозу – лікування.

“Від початку 2024 року 2173 жителі Харківщини, в яких діагностували гострий мозковий інсульт, отримали допомогу в межах Програми медичних гарантій. Людину з підозрою на гострий мозковий інсульт бригада екстреної медичної допомоги має доставити в найближчий медзаклад, який уклав договір з НСЗУ”, – повідомила директорка Північного міжрегіонального департаменту НСЗУ Вікторія Мілютіна.

Договір з Національною службою здоров’я України за пакетом “Медична допомога при гострому мозковому інсульті” у 2024 році мають 4 лікарні у Харкові: КНП “Міська клінічна лікарня швидкої та невідкладної медичної допомоги ім. проф. О.І. Мещанінова”, КНП “Обласна клінічна лікарня”, КНП “Міська клінічна багатопрофільна лікарня №25” та КНП “Міська клінічна лікарня №7”, а також медичні заклади у Балаклеї, Богодухові, Валках, Дергачах, Ізюмі, Краснограді, Лозовій, Мерефі, Новій Водолазі, Первомайському та Чугуєві.

За лікування інсульту НСЗУ сплачує медичним закладам:

131 472 грн – за надання медичної допомоги із застосуванням ендоваскулярних втручань;

62 565 грн – за надання медичної допомоги із застосуванням тромболітичної терапії;

15 643 грн – за надання медичної допомоги без застосування ендоваскулярних втручань або тромболітичної терапії.

Які послуги надаються безоплатно:

первинний огляд пацієнтів невропатологом та/або нейрохірургом у кабінеті нейровізуалізації або в приймальному відділенні/відділенні екстреної (невідкладної) медичної допомоги;

невідкладна нейровізуалізація (КТ чи МРТ) не пізніше 60 хвилин після звернення (доставлення машиною ЕМД) пацієнта до лікарні;

проведення лабораторних (клінічний аналіз та біохімічний аналіз крові, коагуляційний гемостаз та ін.) та інструментальних СКТ, МРТ, ЕКГ, УЗД тощо) досліджень в режимі 24/7;

системна тромболітична терапія (при ішемічному інсульті);

при необхідності проведення або термінове транспортування пацієнтів до лікарні, в якій можуть проводити ендоваскулярні нейроінтервенційні втручання або нейрохірургічні втручання;

своєчасне проведення седації, анестезії та знеболення на всіх етапах діагностики та лікування;

динамічне спостереження за функцією ковтання;

консультації інших лікарів при потребі та обов’язково консультація логопеда або терапевта мови та мовлення у перші 72 годин після госпіталізації;

цілодобове лікарське спостереження та медсестринський догляд;

надання медичної допомоги в умовах палати та\або відділення інтенсивної терапії;

забезпечення ліками, зокрема, для тромболітичної терапії, визначеними Національним переліком основних лікарських засобів;

надання реабілітаційної допомоги протягом гострого реабілітаційного періоду та направлення пацієнтів для отримання послуг з реабілітації у післягострому реабілітаційному періоді та ін.

Знайти медичний заклад, законтрактований з НСЗУ на надання медичної допомоги при інсульті, можна на дашборді НСЗУ на карті місць надання послуг за договорами з деталізацією за групами послуг. Необхідно обрати область (Харківська) та групу послуг (Медична допомога при гострому мозковому інсульті). Адресу та контакти найближчих медзакладів можна також дізнатися в оператора контакт-центру за номером 16-77.