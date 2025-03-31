У Харкові раптово помер телевізійник, відомий за програмами на «Simon»

Про смерть телевізійника Дмитра Білоконя повідомив відомий харківський телеведучий Ігор Жуков.

Він розповів, що Дмитро Білоконь помер раптово, йому було 50 років. Чоловік був відомий за багатьма телепрограмами, які виходили, зокрема, на ТРК «Simon».

«Інформація про місце та час прощання буде пізніше», – додав Жуков.

Сестра Дмитра Білоконя розповіла, що ввечері 29 березня у брата стався інсульт. «Швидка» відвезла його до обласної лікарні. Медики повідомили, що є перспектива «викарабкатися», а вже вранці прийшла новина про смерть.