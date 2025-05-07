Сегодня 7 мая: какой праздник и день в истории

7 мая 1824 года впервые исполнили Девятую симфонию Людвига Ван Бетховена. В 1875-м подписали договор, по которому Япония получила Курильские острова. В 1915-м произошла катастрофа лайнера «Лузитания». В 1920-м 6-я Сечевая дивизия Армии УНР в авангарде союзных украинско-польских войск вступила в Киев. В 1945-м нацистское командование подписало акт о безусловной капитуляции Германии. В 1954-м СССР отказались принять в НАТО. В 1985-м началась антиалкогольная кампания в СССР. В 1996-м состоялась премьера фильма Люка Бессона «Пятый элемент». В 2016-м в Украине открыли первый в мире полноценный памятник гетману Мазепе. В 2022-м Генштаб ВСУ сообщил об освобождении Циркунов.

Праздники и памятные даты 7 мая

7 мая в Украине – День города Ивано-Франковск.

В мире – День осведомленности о ментальном здоровье детей и День распространения информации о детской депрессии.

Также сегодня: Всемирный день сирот СПИДа и День осведомленности о раке мочевого пузыря.

7 мая в истории

7 мая 1824 года в Вене впервые исполнили Девятую симфонию Людвига Ван Бетховена. Этот шедевр стал одним из последних в творчестве композитора. Как и значительное количество своих музыкальных произведений, симфонию №9 Бетховен написал, будучи совершенно глухим. Терять слух композитор начал с 1796 года из-за воспаления внутреннего уха. С утратой важнейшего для композитора чувства, Бетховен стал мрачным и замкнутым, редко выходил из дома. Но творить не прекратил, как и общаться (для общения у него были «разговорные тетради», куда гости записывали свои реплики, а композитор отвечал – иногда текстом, иногда устно).

Бетховен присутствовал на премьере девятой симфонии. Известно, что он стоял спиной к залу и не слышал овацию, которую устроили зрители. Тогда одна из певиц хора повернула композитора лицом к залу, а там люди, чтобы он понимал их эмоции, размахивали руками, шляпами и платками. Симфонию №9 считают первым произведением этого жанра, где использовано пение (хор исполняет «Оду к радости» – положенное на музыку стихотворение Фридриха Шиллера). Финальная тема произведения Бетховена стала основой современного Гимна Европы.

Среди самых популярных исполнений Девятой симфонии – запись и выступления Украинского оркестра свободы (Ukrainian Freedom Orchestra) под руководством канадского дирижера Кэри-Линн Уилсон. Созданный в 2022 году из музыкантов-беженцев и украинских участников европейских оркестров, Ukrainian Freedom Orchestra исполняет «Оду к радости» на украинском языке – в переводе Николая Лукаша.

7 мая 1875 года подписали договор, по которому Япония получила Курильские острова. Подробнее.

7 мая 1915 года произошла катастрофа пассажирского лайнера «Лузитания» — сравнимая по масштабам с гибелью «Титаника». Погибли 1198 человек. Подробнее.

7 мая 1920 года 6-я Сечевая дивизия Армии УНР в авангарде союзных украинско-польских войск вступила в Киев, из которого накануне отступили оккупационные большевистские войска. Подробнее.

7 мая 1945 года в 2:41 представители немецкого военного командования подписали акт о безусловной капитуляции Германии. Подробнее.

7 мая 1954 года правительства США, Франции и Великобритании отказались принять СССР в члены НАТО. Подробнее.

7 мая 1985 года в СССР ввели свою версию «сухого закона». В этот день вышло постановление ЦК КПСС о мерах по преодолению пьянства и алкоголизма. Подробнее.

7 мая 1996 года состоялась премьера фильма Люка Бессона «Пятый элемент». Подробнее.

7 мая 2016 года в Украине открыли первый в мире полноценный памятник гетману Ивану Мазепе. Подробнее.

7 мая 2022 года Генштаб ВСУ сообщил об освобождении Циркунов. «В результате наступления подразделений Вооруженных Сил Украины враг потерял контроль над населенным пунктом Циркуны», — отметили тогда в сводке Генштаба.

Церковный праздник 7 мая

7 мая — Упоминание появления на небе Креста Господня в Иерусалиме. Чтят память мученика Акакия, сотника. Подробнее.

Народные приметы

Если ночью луна красного цвета, то будет дождь.

Если ночью будет дождь, то сентябрь будет теплым и солнечным.

Если к вечеру на небе радуга, то утром погода будет ясной. Если же радуга утром, то днем будет дождь.

Что нельзя делать 7 мая

Не желательно пользоваться огнем и острыми предметами (или делать это очень осторожно).

Нельзя заниматься рукоделием.