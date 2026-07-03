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Деякі трамваї і тролейбуси не ходитимуть 4 і 5 липня у Харкові

Транспорт 18:30   03.07.2026
Оксана Якушко
Деякі трамваї і тролейбуси не ходитимуть 4 і 5 липня у Харкові

Трамваї №1 та 12, тролейбус №20 не курсуватимуть 4 та 5 липня, повідомила Харківська міськрада.

Це пов’язано з роботами енергетиків, пояснили в Департаменті будівництва та шляхового господарства.

З 9:00 4 липня до 20:00 5 липня тимчасово припинять рух трамваїв на Салтівському шосе. У цей час трамваї курсуватимуть так:

№6: від вокзалу «Харків-Пасажирський» до парку Машинобудівників;

№8: від розворотного кола «Вул. Одеська» до Журавлівського гідропарку (через пр. Байрона, вул. Морозова, вул. Георгія Тарасенка, вул. Молочну, майдан Захисників України, пр. Героїв Харкова, вул. Академіка Павлова, в’їзд Семиградський, вул. Віринську, вул. Мойсеївську, вул. Шевченка).

Також з 8:00 4 липня до 20:00 5 липня не ходитимуть тролейбуси без достатнього запасу автономного ходу на пр. Льва Ландау.

Тролейбуси курсуватимуть так:

№31: від Північної Салтівки до ст. м. «Академіка Барабашова»;

№35: частина тролейбусів курсуватиме за основним шляхом прямування за рахунок автономного ходу (зі збільшеним інтервалом руху), решта – від Північної Салтівки до ст. м. «Академіка Барабашова»;

№57: від парку «Зустріч» до ст. м. «Захисників України».

Крім того, з 9:00 4 липня до 19:00 5 липня буде припинено рух тролейбусів без достатнього запасу автономного ходу на пр. Науки та пр. Незалежності. Тролейбуси курсуватимуть так:

№2: від розворотного кола «Пр. Жуковського» до майдану Конституції;

№18: за шляхом прямування тролейбуса №12 (від розворотного кола «Лікарня швидкої та невідкладної допомоги» до розворотного кола «Вул. Клочківська»).

Замість трамваїв ходитимуть тимчасові автобуси:

№1: вул. Євгена Котляра (майдан Привокзальний) – вул. Велика Панасівська (розворотне коло трамваїв);

№8: Салтівське шосе (602-й мікрорайон) – Салтівське шосе – вул. Академіка Павлова – пр. Героїв Харкова – вул. Олега Громадського – ст. м. «Захисників України» (розворотне коло тролейбуса) – вул. Олега Громадського – майдан Захисників України – пр. Героїв Харкова – вул. Академіка Павлова – Салтівське шосе – Салтівське шосе (602 мікрорайон);

№ 12: вул. Євгена Котляра (майдан Привокзальний) – вул. Велика Панасівська – пров. Лосівський – пров. Пискунівський – проїзд Рогатинський – вул. Клочківська – узвіз Клочківський – пр. Незалежності – вул. Трінклера – вул. Миколи Хвильового – вул. Мироносицька – вул. Весніна – вул. Сумська – Центральний парк.

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Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публікації матеріалу: 3 Липня 2026 в 18:30;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Трамваї №1 та 12, тролейбус №20 не курсуватимуть 4 та 5 липня, повідомила Харківська міськрада.".