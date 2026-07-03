Более 16 тысяч домов отремонтировали на Харьковщине через єВідновлення

С начала реализации программы єВідновлення на Харьковщине подали 72 337 заявлений на получение денег для ремонта поврежденного жилья, сообщает ХОВА.

Больше всего заявлений – от жителей Харькова, Харьковского, Чугуевского и Изюмского районов.

Через приложение и портал Дія жители региона подали 244 944 информационных сообщения о поврежденном имуществе. Деньги для ремонта уже получили 48 446 заявителей на общую сумму более 4,9 миллиарда гривен.

Компенсацию еще для 249 человек уже согласовали и передали на выплату на сумму более 22 миллионов гривен.

«За счет компенсации на Харьковщине уже восстановили ​​8 579 квартир и 7 601 частный дом», — отметил начальник ХОВА Олег Синегубов.

В 45 территориальных громадах области комиссии сформировали 11 301 жилищный сертификат для компенсации за уничтоженное имущество на общую сумму более 15,1 миллиарда гривен.

В Харьковской области купили 6051 единиц жилья, в том числе 5071 квартиру и 980 частных домов. Общая стоимость жилья составляет более 11,9 миллиарда гривен, из них заплатили сертификатами — 9,9 миллиарда. Уже использовали 8460 сертификатов.

Подавляющее большинство получателей купили жилье в Харькове, Изюмской, Балаклейской, Чугуевской и Дергачевской территориальных громадах.

Часть жителей области за сертификаты купили жилье в Киевской, Полтавской, Ивано-Франковской и других областях Украины.

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