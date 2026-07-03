Live

Более 16 тысяч домов отремонтировали на Харьковщине через єВідновлення

Общество 18:58   03.07.2026
Оксана Якушко
Более 16 тысяч домов отремонтировали на Харьковщине через єВідновлення

С начала реализации программы єВідновлення на Харьковщине подали 72 337 заявлений на получение денег для ремонта поврежденного жилья, сообщает ХОВА.

Больше всего заявлений – от жителей Харькова, Харьковского, Чугуевского и Изюмского районов.

Через приложение и портал Дія жители региона подали 244 944 информационных сообщения о поврежденном имуществе. Деньги для ремонта уже получили 48 446 заявителей на общую сумму более 4,9 миллиарда гривен.

Компенсацию еще для 249 человек уже согласовали и передали на выплату на сумму более 22 миллионов гривен.

«За счет компенсации на Харьковщине уже восстановили ​​8 579 квартир и 7 601 частный дом», — отметил начальник ХОВА Олег Синегубов.

В 45 территориальных громадах области комиссии сформировали 11 301 жилищный сертификат для компенсации за уничтоженное имущество на общую сумму более 15,1 миллиарда гривен.

В Харьковской области купили 6051 единиц жилья, в том числе 5071 квартиру и 980 частных домов. Общая стоимость жилья составляет более 11,9 миллиарда гривен, из них заплатили сертификатами — 9,9 миллиарда. Уже использовали 8460 сертификатов.

Подавляющее большинство получателей купили жилье в Харькове, Изюмской, Балаклейской, Чугуевской и Дергачевской территориальных громадах.

Часть жителей области за сертификаты купили жилье в Киевской, Полтавской, Ивано-Франковской и других областях Украины.

Читайте также: Почти 40 тысяч жителей Харьковщины получили деньги на восстановление жилья

Автор: Оксана Якушко

Популярно

Без света в выходные будут жители в двух районах Харькова: адреса
Без света в выходные будут жители в двух районах Харькова: адреса
03.07.2026, 11:05
БпЛА атаковали Харьков: под удар попало авто КП, «прилет» на АЗС (дополнено)
БпЛА атаковали Харьков: под удар попало авто КП, «прилет» на АЗС (дополнено)
03.07.2026, 16:01
FPV-дрон на оптоволокне ударил по многоэтажке в Харькове (фото)
FPV-дрон на оптоволокне ударил по многоэтажке в Харькове (фото)
03.07.2026, 14:42
Новости Харькова — главное 3 июля: удары, аварийные отключения, эвакуация
Новости Харькова — главное 3 июля: удары, аварийные отключения, эвакуация
03.07.2026, 15:20
Памятники в Харькове под снос: деколонизаторы опубликовали список
Памятники в Харькове под снос: деколонизаторы опубликовали список
02.07.2026, 20:53
Что, кроме восстановления Харькова, вернет людей, рассказал Терехов в Турине
Что, кроме восстановления Харькова, вернет людей, рассказал Терехов в Турине
03.07.2026, 19:33

Новости по теме:

03.07.2026
Что, кроме восстановления Харькова, вернет людей, рассказал Терехов в Турине
03.07.2026
Дергачевщина, Купянский и Богодуховский районы: зону эвакуации расширили
02.07.2026
На Харьковщине за год стало больше рабочих мест — ХОВА
02.07.2026
Работа в Харькове и области: кому готовы платить 60 тысяч гривен (вакансии)
02.07.2026
2 погибших, 48 пострадавших, из них 5 детей: как прошли сутки на Харьковщине


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Более 16 тысяч домов отремонтировали на Харьковщине через єВідновлення», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 3 июля 2026 в 18:58;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С начала реализации программы єВідновлення на Харьковщине подали 72 337 заявлений на получение денег для ремонта поврежденного жилья, сообщает ХОВА.".