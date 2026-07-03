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Понад 16 тисяч осель відремонтували на Харківщині через єВідновлення

Суспільство 18:58   03.07.2026
Оксана Якушко
Понад 16 тисяч осель відремонтували на Харківщині через єВідновлення

З початку реалізації програми єВідновлення на Харківщині подали 72 337 заяв на одержання грошей для ремонту пошкодженого житла, повідомляє ХОВА.

Найбільше заяв – від мешканців Харкова, Харківського, Чугуївського та Ізюмського районів.

Через застосунок і портал Дія жителі регіону подали 244 944 інформаційних повідомлення про пошкоджене майно. Гроші для ремонту вже отримали 48 446 заявників на загальну суму понад 4,9 мільярда гривень.

Компенсацію ще для 249 осіб уже погодили та передали на виплату на суму понад 22 мільйони гривень.

«Коштом компенсації на Харківщині вже відновлено 8 579 квартир та 7 601 приватний будинок», — зазначив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

У 45 територіальних громадах області комісії сформували 11 301 житловий сертифікат для компенсації за знищене майно на загальну суму понад 15,1 мільярда гривень.

У Харківській області купили 6051 одиниць житла, зокрема 5 071 квартиру та 980 приватних будинків. Загальна вартість житла становить понад 11,9 мільярда гривень, із них сплатили сертифікатами — 9,9 мільярда. Вже використали 8 460 сертифікатів.

Переважна більшість отримувачів купили житло у Харкові, Ізюмській, Балаклійській, Чугуївській та Дергачівській територіальних громадах.

Частина жителів області скористалася сертифікатами і купила його у Київській, Полтавській, Івано-Франківській та інших областях України.

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Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публікації матеріалу: 3 Липня 2026 в 18:58;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "З початку реалізації програми єВідновлення на Харківщині подали 72 337 заяв на одержання грошей для ремонту пошкодженого житла, повідомляє ХОВА.".