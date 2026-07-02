Вибухи чутимуть мешканці Харківщини 2 липня: триває розмінування

На Харківщині сьогодні, 2 липня, протягом цілого дня будуть розміновувати територію, повідомили у ХОВА.

Піротехнічні підрозділи проводитимуть підривні роботи:

🔹 З 10:00 до 17:00 включно біля села Гракове Чугуївського району;

🔹 З 12:00 до 14:00 в районі села Бражківка Ізюмського району;

🔹 З 13:30 до 14:30 включно біля села Петропілля Ізюмського району.

Можливі звуки вибухів — планове знешкодження вибухонебезпечних предметів.

Нагадаємо, як писала раніше МГ “Об’єктив”, увечері росіяни атакували за допомогою БпЛА ферми у Богодухівському та Харківському районах області, вбили 10 телят, ще 10 тварин поранені, повідомляє ДСНС.