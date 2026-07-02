Live

Вибухи чутимуть мешканці Харківщини 2 липня: триває розмінування

Події 09:30   02.07.2026
Оксана Якушко
Вибухи чутимуть мешканці Харківщини 2 липня: триває розмінування

На Харківщині сьогодні, 2 липня, протягом цілого дня будуть розміновувати територію, повідомили у ХОВА.  

Піротехнічні підрозділи проводитимуть підривні роботи:

🔹 З 10:00 до 17:00 включно біля села Гракове Чугуївського району;
🔹 З 12:00 до 14:00 в районі села Бражківка Ізюмського району;
🔹 З 13:30 до 14:30 включно біля села Петропілля Ізюмського району.

Можливі звуки вибухів — планове знешкодження вибухонебезпечних предметів.

Нагадаємо, як писала раніше МГ “Об’єктив”, увечері росіяни атакували за допомогою БпЛА ферми у Богодухівському та Харківському районах області, вбили 10 телят, ще 10 тварин поранені, повідомляє ДСНС.

Читайте також: 10 загиблих, 34 поранених, пожежі й “прильоти” – Київ після масованої атаки

Автор: Оксана Якушко

Популярно

Новини Харкова — головне 2 липня: 2 загиблих, 48 поранених, удар по фермах
Новини Харкова — головне 2 липня: 2 загиблих, 48 поранених, удар по фермах
02.07.2026, 10:00
13 загиблих, 56 поранених, пожежі й “прильоти” – Київ після масованої атаки
13 загиблих, 56 поранених, пожежі й “прильоти” – Київ після масованої атаки
02.07.2026, 08:50
Сьогодні 2 липня 2026: яке свято та день в історії
Сьогодні 2 липня 2026: яке свято та день в історії
02.07.2026, 06:00
10 телят вбили росіяни на Харківщині
10 телят вбили росіяни на Харківщині
02.07.2026, 08:30
У росіян гостра нестача палива у прифронтових районах Харківщини – ISW
У росіян гостра нестача палива у прифронтових районах Харківщини – ISW
02.07.2026, 08:20
Окупанти, що вбили судмедексперта і забили цивільного, отримали вирок
Окупанти, що вбили судмедексперта і забили цивільного, отримали вирок
01.07.2026, 23:17

Новини за темою:

30.06.2026
4 загиблих і 24 постраждалих, серед них діти – як минула доба на Харківщині
29.06.2026
Десятки постраждалих та загиблі на Харківщині: підсумки доби від ХОВА
26.06.2026
Які регіони обирають власники зруйнованих будинків на Харківщині: дані ОВА
25.06.2026
Людей накрутили проти Києва – депутатка Куц про «дзвіночки» перед вторгненням
25.06.2026
Робота в Харкові та області: вакансії із зарплатою до 40 тисяч гривень


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Вибухи чутимуть мешканці Харківщини 2 липня: триває розмінування», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 2 Липня 2026 в 09:30;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині сьогодні, 2 липня, протягом цілого дня будуть розміновувати територію, повідомили у ХОВА.  ".