10 телят вбили росіяни на Харківщині

Увечері росіяни атакували за допомогою БпЛА ферми у Богодухівському та Харківському районах області, повідомляє ДСНС.

Внаслідок ворожої атаки БпЛА зайнялися три осередки пожеж на території фермерських господарств у Богодухівському та Харківському районах області.

У селі Довжик Золочівської громади горіла будівля ферми. Там загинули 10 телят, ще 10 тварин отримали поранення.

Уночі росіяни атакували населені пункти Ізюмського та Харківського районів, а також Харків. Сталися пожежі на території двох АЗС у Солоницівській та Пісочинській громадах.

У Слобідському районі Харкова горіли покрівля житлового будинку, господарська споруда та автомобілі. Постраждали чотири людини.