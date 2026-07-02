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10 телят вбили росіяни на Харківщині

Події 08:30   02.07.2026
Оксана Якушко
10 телят вбили росіяни на Харківщині

Увечері росіяни атакували за допомогою БпЛА ферми у Богодухівському та Харківському районах області, повідомляє ДСНС.

Внаслідок ворожої атаки БпЛА зайнялися три осередки пожеж на території фермерських господарств у Богодухівському та Харківському районах області.

У селі Довжик Золочівської громади горіла будівля ферми. Там загинули 10 телят, ще 10 тварин отримали поранення.

Уночі росіяни атакували населені пункти Ізюмського та Харківського районів, а також Харків. Сталися пожежі на території двох АЗС у Солоницівській та Пісочинській громадах.

У Слобідському районі Харкова горіли покрівля житлового будинку, господарська споруда та автомобілі. Постраждали чотири людини.

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Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публікації матеріалу: 2 Липня 2026 в 08:30;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Увечері росіяни атакували за допомогою БпЛА ферми у Богодухівському та Харківському районах області, повідомляє ДСНС.".