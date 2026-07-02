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10 телят убили россияне в Харьковской области

Происшествия 08:30   02.07.2026
Оксана Якушко
10 телят убили россияне в Харьковской области

Вечером россияне атаковали с помощью БпЛА фермы в Богодуховском и Харьковском районах области, сообщает ГСЧС.

В результате вражеской атаки БпЛА вспыхнули три очага пожаров на территории фермерских хозяйств в Богодуховском и Харьковском районах области.

В селе Довжик Золочевской громады горело здание фермы. Там погибли 10 телят, еще 10 животных получили ранения.

Ночью россияне атаковали населённые пункты Изюмского и Харьковского районов, а также Харьков. Произошли пожары на территории двух АЗС в Солоницевской и Песочинской громадах.

В Слободском районе Харькова горели кровля жилого дома, хозяйственная постройка и автомобили. Пострадали четыре человека.

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Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публикации материала: 2 июля 2026 в 08:30;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Вечером россияне атаковали с помощью БпЛА фермы в Богодуховском и Харьковском районах области, сообщает ГСЧС.".