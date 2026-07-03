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Що, окрім відбудови Харкова, поверне людей додому, розповів Терехов у Турині

Суспільство 19:33   03.07.2026
Оксана Якушко
Що, окрім відбудови Харкова, поверне людей додому, розповів Терехов у Турині

В Італії Ігор Терехов підписав угоду про партнерство між Харковом і Турином, повідомляє Харківська міськрада.

«Рік тому моя перша зустріч із мером Турина Стефано Ло Руссо дуже швидко переросла в конкретні справи. Автобуси, передані Турином Харкову, виручили нас під час важких зимових блекаутів, а сьогодні стабільно працюють на міських маршрутах. Цю допомогу харківʼяни відчувають щодня. Саме так має виглядати справжня міжнародна підтримка: не лише заяви, а рішення на користь людей», – розповів Терехов під час зустрічі.

У Турині мер розповів про щоденні обстріли, понад 13 тисяч пошкоджених будинків, 160 тисяч людей, що втратили свої домівки, і сотні тисяч вимушених переселенців, для яких Харків став прихистком.

Але говорив Терехов і про майбутнє міста, наголосив, що після війни недостатньо буде лише відбудувати те, що зруйнували росіяни.

«Українці мають почати жити краще – саме цим має вимірюватися успіх відновлення України. Саме тому я говорив не лише про відбудову, а й про боротьбу з бідністю, яка принижує людину, відбираючи в неї гідність. Країна, де, за оцінкою Світового банку, 37% людей уже сьогодні живуть за межею або на межі бідності, не може успішно розвиватися та відновлюватися. Ми можемо відбудувати кожен міст, кожен стадіон і будинок, але який у цьому сенс, якщо люди не стануть жити краще? Саме тому доступне та дешеве житло – це головна зброя проти еміграції, особливо коли йдеться про вимушених переселенців. Якщо людина живе на валізах і не має власного дому в Україні, рано чи пізно вона знайде його в іншій країні», – заявив Терехов.

Тому житло, соціальна підтримка, відбудова інфраструктури й розвиток транспорту мають бути не окремими проєктами, а частиною великої державної політики повернення людей додому.

Свого часу «план Фанфані» допоміг мільйонам італійців отримати житло та став одним із двигунів економічного розвитку країни. Україні також потрібні рішення такого масштабу.

«Бо відновлення – це не про бетон, цеглу і звіти. Відновлення – це про людину. Про родину, яка повертається додому. Про переселенця, який перестає бути тимчасовим гостем у власній державі. Про віру людей у майбутнє. І якщо ми хочемо, щоб українці поверталися, залишалися і будували своє життя тут, Україна має сказати їм дуже просто і дуже чесно: ви потрібні вдома. І ми зробимо все, щоб дім у вас був», – наголосив міський голова.

Читайте також: Відбудова Харкова не може починатися лише після завершення війни – Терехов

Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публікації матеріалу: 3 Липня 2026 в 19:33;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "В Італії Ігор Терехов підписав угоду про партнерство між Харковом і Турином, повідомляє Харківська міськрада.".