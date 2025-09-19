Что будет хуже отъезда парней 18-22 лет из Украины – эксперт

После окончания войны и открытия границ начнется новая волна трудовой миграции из Украины, считает Василий Воскобойник, президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству.

Украинские работодатели бьют тревогу – после разрешения на выезд за границу парням 18-22 лет те массово бросают работу в Украине. Издание Rzeczpospolita констатировало, что только за первую неделю сентября 6100 молодых людей 18-22 лет уехали в Польшу. Что в 12 раз больше, чем за предыдущую неделю (500).

МГ «Объектив» поинтересовалось у Василия Воскобойника, президента Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству, насколько разрешение на выезд парней за границу самоубийственно для Украины.

«Если мобилизационный возраст начинается с 25 лет, зачем удерживать ребят, которые могут спокойно уехать, поработать за границей или учиться там и иметь возможность вернуться на Родину? Когда у нас был запрет на выезд за границу от 18 лет, родители принимали решения за этих детей, вывозили их даже против воли. Таких примеров очень много. А теперь, когда молодой человек понимает, что почти до 23 лет у него есть возможность уехать за границу, то он будет принимать более осознанное решение оставаться или ехать», — заявил Воскобойник.

22-летний выпускник педагогического института может рассчитывать в школе на зарплату в 8 тысяч грн, с которых еще рассчитают налоги, напоминает эксперт по международному трудоустройству.

«И этот же молодой человек видит, что в Польше, работая где-то на складе, на каком-то конвейере или на строительстве, он может получить зарплату в 50 тысяч гривен. Так почему парень должен себя ограничивать? Какие факторы должны влиять на человека, желающего нормально жить, есть и обеспечивать свои потребности? И понятно, что в таких случаях действительно молодежь будет выбирать возможность уехать и поработать за границей. А нашим работодателям нужно думать и надеяться не на административные игры, когда границы закрывают, а предлагать украинским работникам конкурентную заработную плату. И речь идет не только о молодежи, но и обо всех остальных. Следует понимать, что наши работодатели все равно будут конкурировать с работодателями Польши, Чехии, Венгрии или даже Германии», — отметил Воскобойник.

Что касается опасений относительно углубления демографического кризиса, который и так уже есть в Украине, то вовсю он проявится после окончания боевых действий.

«Нам уже сейчас нужно готовиться к тому, чтобы после окончания войны и открытия границ у нас не будет, к сожалению, стремительного экономического взлета, у нас начнется новая волна трудовой миграции», — спрогнозировал Василий Воскобойник.