Росія не зможе підтримувати затяжну війну – ISW про проблеми, що виникли в РФ

Інститут вивчення війни (ISW) в актуальному огляді відзначив нещодавні зміни в економічній політиці Кремля та дійшов висновку, що Росія далеко не так добре “себе почуває”, як намагається демонструвати.

“Нещодавня економічна політика Кремля вказує на те, що російська економіка, швидше за все, зіштовхнеться зі значними проблемами у 2025 році та що президент Росії Володимир Путін стурбований економічною стабільністю Росії у довгостроковій перспективі”, – пишуть аналітики ISW в огляді за 14 листопада.

Так, вони зазначили, що нещодавно у РФ ухвалили низку рішень, що спрямовані на скорочення бюджетних видатків. У тому числі зміни передбачають скорочення виплат компенсацій пораненим військовослужбовцям. Серед того, чим перейнялися в країні-агресорці, — боротьба з інфляцією та розв’язання довгострокових демографічних проблем.

Аналітики по пунктах розібрали основні проблеми та зміни в політиці.

Поранених “кинули” із компенсаціями

Так, у РФ обмежили виплати компенсацій за поранення. Спочатку всім, хто постраждає, беручи участь в агресивній війні із сусідами, Путін обіцяв разову виплату близько $30 тис. Але в листопаді 2024-го передумав.

“13 листопада Путін підписав указ, який обмежив одноразові виплати в розмірі трьох мільйонів рублів тільки військовослужбовцям, які отримали серйозні поранення в бойових діях, запропонувавши лише один мільйон рублів (10 152 долари США) легко пораненим військовослужбовцям і 100 000 рублів (1 015 доларів США) військовослужбовцям, які отримали легкі тілесні ушкодження на полі бою. Указ Путіна викликав значну негативну реакцію з боку російської спільноти ультранаціоналістичних військових блогерів, і Путін спробував заспокоїти цю спільноту 14 листопада, збільшивши одноразові виплати до чотирьох мільйонів рублів (40 136 доларів США), але, як і раніше, тільки для російських військовослужбовців, які отримали тяжкі бойові поранення, що призвели до інвалідності”, – поінформували в Інституті вивчення війни.

Аналітики зазначили, що фінансові стимули – ключовий метод набору військових до російської армії. І скорочення виплат “свідчить про те, що система стає економічно нестійкою для Кремля”.

Наближені аналітики Кремля заявили про загрозу стагфляції

Другий момент, на якому акцентував ISW, — зусилля керівництва РФ щодо боротьби з інфляцією. Як відомо, російський Центробанк у спробах призупинити інфляцію вже підняв ключову ставку до 21% (з країн, у яких ще “жива” економіка, вищі ключові ставки тільки в Аргентині – 35% і Туреччині – 50%). Але ці дії, очевидно, не лише не допомагають, а й “добивають” бізнес і промисловість.

“Пов’язаний із Кремлем Центр макроекономічного аналізу та короткострокового прогнозування (ЦМАКП) повідомив, що російська економіка “фактично стикається з загрозою стагфляції — одночасної стагнації або навіть рецесії та високої інфляції” через жорстку грошово-кредитну політику Центрального банку… Служба зовнішньої розвідки України додала, що високі відсоткові ставки можуть спричинити шок і спад виробництва, що може призвести до банкрутств та корпоративних дефолтів”, – зазначили аналітики.

Масштабні проблеми з промисловістю, які можуть початися через надто високу вартість кредитних грошей у РФ, торкнуться, в тому числі й військового виробництва. При цьому, за оцінками джерел, які цитує ISW, це саме виробництво і зараз не покриває потреби армії окупантів.

“Foreign Policy (FP), посилаючись на аналітиків OSINT, повідомив, що Росія втрачає близько 320 танкових і артилерійських стволів на місяць, але може виробляти лише 20 на місяць. FP повідомив, що у 2025 році у Росії, швидше за все, закінчаться стволи гармат через втрати на полі бою, скорочення радянських запасів і наслідки санкцій. FP також послався на оцінки OSINT, що російські війська втратили не менше 4955 бойових машин піхоти (БМП) з лютого 2022 року – близько 155 БМП на місяць. FP повідомив, що Росія може виробляти лише близько 17 БМП щомісяця чи 200 на рік. FP оцінив, що політика Центробанку щодо підвищення відсоткових ставок ускладнила для невійськових компаній залучення капіталу, користуючись з кредитів, що скорочує цивільну економіку та може призвести до значної повоєнної рецесії, оскільки російським ветеранам, які повертаються, буде складніше знайти роботу”, — поінформували в Інституті вивчення війни.

Дефіцит робочої сили у РФ – вже 4,8 млн осіб

Третій пункт, на який звернули увагу аналітики, це демографічна політика РФ. Зміни в ній свідчать про стурбованість у зв’язку зі зниженням народжуваності та нестачею робочої сили.

“Російське державне видання RBK заявило 14 листопада, що російський уряд розробив проєкт Стратегії дій до 2036 року для вирішення дедалі гостріших демографічних проблем Росії, – зазначили в Інституті вивчення війни. – Раніше ISW оцінював, що демографічні проблеми Росії посилилися війною, коли, за оцінками, від 800 до 900 тисяч росіян, включаючи багатьох висококваліфікованих робітників, залишили країну з лютого 2022 року, що, ймовірно, змусило російську владу більше покладатися на мігрантів. Дані Федеральної служби державної статистики (Росстат) показують, що дефіцит робочої сили в Росії становив 4,8 мільйона осіб у 2023 році, що призвело до скорочення обсягів виробництва у Росії. Росстат також підрахував у 2023 році, що населення Росії природно скорочуватиметься зі швидкістю понад 600 тисяч осіб на рік до 2032 року. Президент Росії Володимир Путін визнав дефіцит робочої сили, що продовжується в Росії, 7 листопада і визнав сильну залежність Росії від мігрантів”.

При цьому в ISW сумніваються, що залучення мігрантів дасть результат, “враховуючи расистську риторику, що продовжується, і законодавство, а також відсутність навичок в економічних мігрантів, що необхідні для формування професійного робітничого класу”. Нестача робочої сили також позначиться на виробництві – зокрема, військовій промисловості.

Загалом висновок, до якого дійшли в Інституті вивчення війни щодо всіх останніх змін до РФ, такий: “Ця політика демонструє, що російська економіка не така стійка до західних санкцій, грошових обмежень і вартості військових дій, як стверджує російський уряд. Ця політика також показує, що Кремль не зможе підтримувати затяжні воєнні дії протягом багатьох років та десятиліть, одночасно захищаючи російське суспільство від економічних проблем. Послідовна західна та міжнародна підтримка опору України на полі бою ще більше посилить економічні проблеми Росії”.