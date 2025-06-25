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Просування, заявленого РФ, на півночі від Куп’янська поки що немає – ISW

Україна 07:35   25.06.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Просування, заявленого РФ, на півночі від Куп’янська поки що немає – ISW

Ситуацію на фронті Харківщини прокоментували 25 червня в Інституті вивчення війни (ISW).

Нещодавно окупанти стверджували, що армія РФ окупувала частину нових територій біля Довгенького – що на півночі від Куп’янська. Проте аналітики ISW зазначають: ця інформація – черговий російський фейк.

Не змогли просунутися росіяни і на півночі Харківщини. Атаки РФ у районі Глибокого, Вовчанська та Вовчанських Хуторів не принесли ворогові успіхів.

Те саме стосується і Борівського напрямку.

“23 та 24 червня російські війська провели наступальні операції на північний схід від Борової поблизу Кругляківки та на південний схід від Борової поблизу Твердохлібового та Греківки, а також у напрямку Дружелюбівки, Ольгівки та Чернещини”, – написали в Інституті вивчення війни.

Читайте також: Куп’янський напрямок доволі агресивний біля Дворічної – ОСУВ «Хортиця»

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 25 Червня 2025 в 07:35;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ситуацію на фронті Харківщини прокоментували 25 червня в Інституті вивчення війни (ISW).".