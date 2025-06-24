Куп’янський напрямок доволі агресивний біля Дворічної – ОСУВ «Хортиця» 📹
Поточну обстановку на Куп’янському напрямку в Харківській області схарактеризував в етері нацмарафону речник ОСУВ «Хортиця» Віктор Трегубов.
“Куп’янський напрямок доволі агресивний біля Дворічної. Йдуть досі бої, досі йдуть активні спроби росіян так чи інакше підібратися тими чи іншими шляхами до самого Куп’янська. Йдуть в тому числі інформаційні вкиди. Нещодавно був один, що вони майже прорвалися вже на околицю міста. Тим не менш ситуація для них там не є простою попри інтенсивний тиск. У принципі там серйозних просувань у росіян, попри їхню інтенсивну агресію, немає”, – сказав Трегубов.
Відео: національний телемарафон “Єдині новини”
Нагадаємо, аналітики проєкту DeepState вранці 24 червня повідомили, що армія РФ окупувала Голубівку – населений пункт за чотири кілометри на північ від Куп’янська. В американському Інституті вивчення війни (ISW) поінформували, що росіяни просунулися на Куп’янському напрямку та захопили території у південній частині селища Дворічна.
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- • Дата публікації матеріалу: 24 Червня 2025 в 19:57;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Поточну обстановку на Куп’янському напрямку в Харківській області схарактеризував в етері нацмарафону речник ОСУВ «Хортиця» Віктор Трегубов.".