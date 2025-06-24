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Купянское направление довольно агрессивное возле Двуречной — ОСГВ «Хортица» 📹

Фронт 19:57   24.06.2025
Елена Нагорная
Купянское направление довольно агрессивное возле Двуречной — ОСГВ «Хортица» 📹 Скриншот

Текущую обстановку на Купянском направлении в Харьковской области охарактеризовал в эфире нацмарафона спикер ОСГВ «Хортица» Виктор Трегубов.

«Купянское направление довольно агрессивное возле Двуречной. Идут до сих пор бои, до сих пор идут активные попытки россиян так или иначе подобраться теми или иными путями к самому Купянску. Идут в том числе информационные вбросы. Недавно был один, что они почти прорвались уже на окраину города. Тем не менее ситуация для них там не является простой, несмотря на интенсивное давление. В принципе там серьезных продвижений у россиян, несмотря на их интенсивную агрессию, нет», — сказал Трегубов.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

Напомним, аналитики проекта DeepState утром 24 июня сообщили, что армия РФ оккупировала Голубовку – населенный пункт в четырех километрах на севере от Купянска. В американском Институте изучения войны (ISW) проинформировали, что россияне продвинулись на Купянском направлении и захватили территории в южной части поселка Двуречная.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 24 июня 2025 в 19:57;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Текущую обстановку на Купянском направлении в Харьковской области охарактеризовал в эфире нацмарафона спикер ОСГВ «Хортица» Виктор Трегубов.".