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Продвижения, заявленного россиянами, на севере от Купянска пока что нет – ISW

Украина 07:35   25.06.2025
Николь Костенко-Лагутина
Продвижения, заявленного россиянами, на севере от Купянска пока что нет – ISW

Ситуацию на фронте Харьковщины прокомментировали утром 25 июня в Институте изучения войны (ISW).

Недавно оккупанты утверждали, что армия РФ оккупировала часть новых территорий около Долгенького – что на севере от Купянска. Однако аналитики ISW отмечают: данная информация – очередной российский фейк.

Не смогли продвинуться россияне и на севере Харьковщины. Атаки РФ в районе Глубокого, Волчанска и Волчанских Хуторов не принесли врагу успехов.

То же касается и Боровского направления.

«23 и 24 июня российские войска провели наступательные операции к северо-востоку от Боровой вблизи Кругляковки и юго-восточнее Боровой вблизи Твердохлебового и Грековки, а также в направлении Дружелюбовки, Ольговки и Чернещины», – написали в Институте изучения войны.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 25 июня 2025 в 07:35;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ситуацию на фронте Харьковщины прокомментировали утром 25 июня в Институте изучения войны (ISW).".