Продвижения, заявленного россиянами, на севере от Купянска пока что нет – ISW
Ситуацию на фронте Харьковщины прокомментировали утром 25 июня в Институте изучения войны (ISW).
Недавно оккупанты утверждали, что армия РФ оккупировала часть новых территорий около Долгенького – что на севере от Купянска. Однако аналитики ISW отмечают: данная информация – очередной российский фейк.
Не смогли продвинуться россияне и на севере Харьковщины. Атаки РФ в районе Глубокого, Волчанска и Волчанских Хуторов не принесли врагу успехов.
То же касается и Боровского направления.
«23 и 24 июня российские войска провели наступательные операции к северо-востоку от Боровой вблизи Кругляковки и юго-восточнее Боровой вблизи Твердохлебового и Грековки, а также в направлении Дружелюбовки, Ольговки и Чернещины», – написали в Институте изучения войны.
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- Категории: Украина, Фронт, Харьков; Теги: isw, інститут вивчення війни, бои, институт изучения войны, фронт;
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- • Дата публикации материала: 25 июня 2025 в 07:35;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ситуацию на фронте Харьковщины прокомментировали утром 25 июня в Институте изучения войны (ISW).".