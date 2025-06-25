Продвижения, заявленного россиянами, на севере от Купянска пока что нет – ISW

Ситуацию на фронте Харьковщины прокомментировали утром 25 июня в Институте изучения войны (ISW).

Недавно оккупанты утверждали, что армия РФ оккупировала часть новых территорий около Долгенького – что на севере от Купянска. Однако аналитики ISW отмечают: данная информация – очередной российский фейк.

Не смогли продвинуться россияне и на севере Харьковщины. Атаки РФ в районе Глубокого, Волчанска и Волчанских Хуторов не принесли врагу успехов.

То же касается и Боровского направления.

«23 и 24 июня российские войска провели наступательные операции к северо-востоку от Боровой вблизи Кругляковки и юго-восточнее Боровой вблизи Твердохлебового и Грековки, а также в направлении Дружелюбовки, Ольговки и Чернещины», – написали в Институте изучения войны.