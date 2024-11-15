Россия не сможет поддерживать затяжную войну — ISW о возникших в РФ проблемах

Институт изучения войны (ISW) в актуальном обзоре отметил недавние изменения в экономической политике Кремля и пришел к выводу, что Россия далеко не так хорошо себя «чувствует», как пытается демонстрировать.

«Недавняя экономическая политика Кремля указывает на то, что российская экономика, скорее всего, столкнется со значительными проблемами в 2025 году и что президент России Владимир Путин обеспокоен экономической стабильностью России в долгосрочной перспективе», — пишут аналитики ISW в обзоре за 14 ноября.

Так, они отметили, что недавно в РФ приняли ряд решений, которые направлены на сокращение бюджетных расходов. В том числе изменения предполагают сокращение выплат компенсаций раненым военнослужащим. Среди того, чем озаботились в стране-агрессоре, — борьба с инфляцией и решение долгосрочных демографических проблем.

Аналитики по пунктам разобрали основные проблемы и изменения в политике.

Раненых «кинули» с компенсациями

Так, в РФ ограничили выплаты компенсаций за ранения. Изначально всем пострадавшим, участвуя в агрессивной войне с соседями, Путин обещал разовую выплату порядка $30 тыс. Но в ноябре 2024-го передумал.

«13 ноября Путин подписал указ, который ограничил единовременные выплаты в размере трех миллионов рублей только военнослужащим, получившим серьезные ранения в боевых действиях, предложив только один миллион рублей (10 152 доллара США) легко раненым военнослужащим и 100 000 рублей (1 015 долларов США) военнослужащим, получившим легкие телесные повреждения на поле боя. Указ Путина вызвал значительную негативную реакцию со стороны российского сообщества ультранационалистических военных блогеров, и Путин попытался успокоить это сообщество 14 ноября, увеличив единовременные выплаты до четырех миллионов рублей (40 136 долларов США), но по-прежнему только для российских военнослужащих, получивших тяжелые боевые ранения, которые привели к инвалидности», — проинформировали в Институте изучения войны.

Аналитики отметили, что финансовые стимулы — ключевой метод набора военных в российскую армию. И сокращение выплат «свидетельствует о том, что система становится экономически неустойчивой для Кремля».

Приближенные аналитики Кремля заявили об угрозе стагфляции

Второй момент, на котором акцентировал внимание ISW, — усилия руководства РФ по борьбе с инфляцией. Как известно, российский Центробанк в попытках приостановить инфляцию уже поднял ключевую ставку до 21% (из стран, у которых еще «жива» экономика, выше ключевые ставки только в Аргентине — 35% и Турции — 50%). Но эти действия, очевидно, не только не помогают, но и «добивают» бизнес и промышленность.

«Связанный с Кремлем Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) сообщил, что российская экономика «фактически сталкивается с угрозой стагфляции — одновременной стагнации или даже рецессии и высокой инфляции» из-за жесткой денежно-кредитной политики Центрального банка… Служба внешней разведки Украины добавила, что высокие процентные ставки могут вызвать шок и спад производства, что может привести к банкротствам и корпоративным дефолтам», — отметили аналитики.

Масштабные проблемы с промышленностью, которые могут начаться из-за слишком высокой стоимости кредитных денег в РФ, коснутся, в том числе и военного производства. При этом, по оценкам источников, которые цитирует ISW, это самое производство и сейчас совершенно не покрывает потребности армии оккупантов.

«Foreign Policy (FP), ссылаясь на аналитиков OSINT, сообщил, что Россия теряет около 320 танковых и артиллерийских стволов в месяц, но может производить только 20 в месяц. FP сообщил, что в 2025 году у России, скорее всего, закончатся стволы пушек из-за потерь на поле боя, сокращения советских запасов и последствий санкций. FP также сослался на оценки OSINT, что российские войска потеряли не менее 4955 боевых машин пехоты (БМП) с февраля 2022 года — около 155 БМП в месяц. FP сообщил, что Россия может производить только около 17 БМП ежемесячно или 200 в год. FP оценил, что политика Центробанка по повышению процентных ставок затруднила для невоенных компаний привлечение капитала за счет кредитов, что сокращает гражданскую экономику и может привести к значительной послевоенной рецессии, поскольку возвращающимся российским ветеранам будет сложнее найти работу», — проинформировали в Институте изучения войны.

Дефицит рабочей силы в РФ — уже 4,8 млн человек

Третий пункт, на который обратили внимание аналитики, — демографическая политика РФ. Изменения в ней свидетельствуют об обеспокоенности в связи со снижением рождаемости и нехваткой рабочей силы.

«Российское государственное издание RBK заявило 14 ноября, что российское правительство разработало проект Стратегии действий до 2036 года для решения все более острых демографических проблем России, — отметили в Институте изучения войны. — Ранее ISW оценивал, что демографические проблемы России усугубились войной, когда, по оценкам, от 800 до 900 тысяч россиян, включая многих высококвалифицированных рабочих, покинули страну с февраля 2022 года, что, вероятно, заставило российские власти больше полагаться на мигрантов. Данные Федеральной службы государственной статистики (Росстат) показывают, что дефицит рабочей силы в России составил 4,8 миллиона человек в 2023 году, что привело к сокращению объемов производства в России. Росстат также подсчитал в 2023 году, что население России будет естественным образом сокращаться со скоростью более 600 тысяч человек в год до 2032 года. Президент России Владимир Путин признал продолжающийся дефицит рабочей силы в России 7 ноября и признал сильную зависимость России от мигрантов».

При этом в ISW сомневаются, что привлечение мигрантов даст результат, «учитывая продолжающуюся расистскую риторику и законодательство, а также отсутствие навыков у экономических мигрантов, необходимых для формирования профессионального рабочего класса». Нехватка рабочей силы также скажется на производстве — в том числе, военной промышленности.

В целом вывод, к которому пришли в Институте изучения войны относительно всех последних изменений в РФ, следующий: «Эта политика демонстрирует, что российская экономика не так устойчива к западным санкциям, денежным ограничениям и стоимости военных действий, как утверждает российское правительство. Эта политика также показывает, что Кремль не сможет поддерживать затяжные военные действия в течение многих лет и десятилетий, одновременно защищая российское общество от экономических проблем. Последовательная западная и международная поддержка сопротивления Украины на поле боя еще больше усугубит экономические проблемы России».