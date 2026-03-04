Live

Как остановить демографический кризис в прифронтовом Харькове – Терехов

Общество 17:38   04.03.2026
Оксана Якушко
Как остановить демографический кризис в прифронтовом Харькове – Терехов

Прифронтовым громадам необходим отдельный государственный пакет поддержки рождаемости,  заявил глава Ассоциации прифронтовых городов и громад,мэр Харькова Игорь Терехов.

В прошлом году в Украине родилось 168,7 тыс. детей, а умерло 485,2 тыс. человек. Следовательно, на одного новорожденного приходится около трех умерших. Уровень рождаемости составляет около одного ребенка на женщину при необходимых 2,1 для простого воспроизводства населения.

В прифронтовых громадах, по словам Игоря Терехова, ситуация еще сложнее из-за эвакуации людей, мобилизации мужчин, разрушения жилья и постоянной нестабильности безопасности.

«Рождение ребенка сегодня напрямую зависит от ощущения безопасности, стабильного дохода, доступного жилья, качественной медицины, открытых школ и детсадов. В прифронтовых регионах эти условия нестабильны. Поэтому государство должно ввести отдельный демографический пакет именно для таких территорий», – подчеркнул Игорь Терехов.

Поэтому АПМГ предлагает ввести прифронтовую надбавку к выплатам при рождении ребенка, автоматически продолжать помощь матерям в громадах с высоким риском безопасности, расширить трудовые гарантии для матерей, в частности право на гибкий график работы и запрет увольнения без альтернативы, а также интегрировать психологическую поддержку беременных и матерей в систему первичной медицины.

Читайте также: Угроза для водоснабжения Харькова: Синегубов о предупреждении Зеленского

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Новости Харькова – главное 4 марта: антидроновые сетки на Салтовке и ПВО
Новости Харькова – главное 4 марта: антидроновые сетки на Салтовке и ПВО
04.03.2026, 16:20
Сегодня 4 марта 2026: какой праздник и день в истории
Сегодня 4 марта 2026: какой праздник и день в истории
04.03.2026, 06:00
Взрыв возле многоэтажки в Харькове: погиб мужчина, его жена в больнице
Взрыв возле многоэтажки в Харькове: погиб мужчина, его жена в больнице
04.03.2026, 09:12
Угроза для водоснабжения Харькова: Синегубов о предупреждении Зеленского
Угроза для водоснабжения Харькова: Синегубов о предупреждении Зеленского
04.03.2026, 14:01
Антидроновые сетки могут появиться в Харькове: где именно (видео)
Антидроновые сетки могут появиться в Харькове: где именно (видео)
04.03.2026, 14:37
После зимы на дорогах Харьковщины полным ходом идет ямочный ремонт
После зимы на дорогах Харьковщины полным ходом идет ямочный ремонт
04.03.2026, 18:24

Новости по теме:

19.09.2025
Что будет хуже отъезда парней 18-22 лет из Украины – эксперт
10.04.2025
Превратить Харьков в районный центр — Портников о логике врага
22.01.2025
Демографический кризис в Украине: сколько человек умирает в год
15.11.2024
Россия не сможет поддерживать затяжную войну — ISW о возникших в РФ проблемах
12.11.2024
Харьковщине до беби-бума — как до Луны — демограф Либанова


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Как остановить демографический кризис в прифронтовом Харькове – Терехов», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 4 марта 2026 в 17:38;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прифронтовым громадам необходим отдельный государственный пакет поддержки рождаемости, заявил мэр Харькова Игорь Терехов.".