Как остановить демографический кризис в прифронтовом Харькове – Терехов
Прифронтовым громадам необходим отдельный государственный пакет поддержки рождаемости, заявил глава Ассоциации прифронтовых городов и громад,мэр Харькова Игорь Терехов.
В прошлом году в Украине родилось 168,7 тыс. детей, а умерло 485,2 тыс. человек. Следовательно, на одного новорожденного приходится около трех умерших. Уровень рождаемости составляет около одного ребенка на женщину при необходимых 2,1 для простого воспроизводства населения.
В прифронтовых громадах, по словам Игоря Терехова, ситуация еще сложнее из-за эвакуации людей, мобилизации мужчин, разрушения жилья и постоянной нестабильности безопасности.
«Рождение ребенка сегодня напрямую зависит от ощущения безопасности, стабильного дохода, доступного жилья, качественной медицины, открытых школ и детсадов. В прифронтовых регионах эти условия нестабильны. Поэтому государство должно ввести отдельный демографический пакет именно для таких территорий», – подчеркнул Игорь Терехов.
Поэтому АПМГ предлагает ввести прифронтовую надбавку к выплатам при рождении ребенка, автоматически продолжать помощь матерям в громадах с высоким риском безопасности, расширить трудовые гарантии для матерей, в частности право на гибкий график работы и запрет увольнения без альтернативы, а также интегрировать психологическую поддержку беременных и матерей в систему первичной медицины.
4 марта 2026 в 17:38