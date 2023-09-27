Зеленський закликав усіх українців зупинитись на хвилину 1 жовтня (відео)

Президент України Володимир Зеленський анонсував загальнонаціональну акцію пам’яті, яку проведуть у День захисників та захисниць України.

Національне свято вперше цього року відзначать 1 жовтня (замість 14-го). Це пов’язано з переходом Православної церкви України на новий календар та, відповідно, перенесенням Покрови Пресвятої Богородиці на 1 жовтня. Саме до цього церковного свята прив’язаний День захисників та захисниць України, а також День українського козацтва.

“Цієї неділі, 1 жовтня, Україна вперше відзначить у нову дату день своїх захисників і захисниць. Усіх, хто бʼється заради держави. Усіх, хто додає сили Україні. Усіх, хто віддав своє життя заради України. І цієї неділі вперше вся Україна на хвилину зупиниться, щоб мовчанням вшанувати подвиг наших людей, які загинули, захищаючи нашу державу та українців. Хай це стане нашою новою традицією”, – звернувся до громадян Президент України.

Він анонсував зупинку руху та хвилину мовчання о 9:00 у неділю, 1 жовтня.

“Центральні площі та вулиці українських міст. Хвилина шани. Хвилина мовчання. Та вічність памʼяті про наших полеглих захисників і захисниць”, — написав Зеленський.