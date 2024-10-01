День захисників та захисниць України в Харкові (відео з висоти)

На майдані Свободи о 09:00 вшанували пам’ять загиблих захисників України.

“Сьогодні о 9-й ранку по всій країні була хвилина мовчання. На площі Свободи в Харкові вшанували пам’ять полеглих захисників. Пам’ятаємо кожного. Дякую за можливість жити! Слава Україні!”, – написав начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Фото: Олег Синєгубов/Телеграм