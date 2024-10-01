День захисників та захисниць України в Харкові (відео з висоти)
Фото: Олег Синєгубов/Телеграм
На майдані Свободи о 09:00 вшанували пам’ять загиблих захисників України.
“Сьогодні о 9-й ранку по всій країні була хвилина мовчання. На площі Свободи в Харкові вшанували пам’ять полеглих захисників. Пам’ятаємо кожного. Дякую за можливість жити! Слава Україні!”, – написав начальник ХОВА Олег Синєгубов.
Фото: Олег Синєгубов/Телеграм
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- • Дата публікації матеріалу: 1 Жовтня 2024 в 11:07;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "На майдані Свободи о 09:00 вшанували пам’ять загиблих захисників України.".