День защитников и защитниц Украины в Харькове (видео с высоты)

На площади Свободы в 09:00 почтили память погибших защитников Украины.

«Сегодня в 9 утра по всей стране была минута молчания. На площади Свободы в Харькове почтили память павших защитников. Помним каждого. Спасибо за возможность жить! Слава Украине!», – написал начальник ХОВА Олег Синегубов.

Видео: Олег Синегубов/Telegram