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День защитников и защитниц Украины в Харькове (видео с высоты)

Украина 11:07   01.10.2024
Николь Костенко-Лагутина
День защитников и защитниц Украины в Харькове (видео с высоты) Фото: Олег Синегубов/Telegram

На площади Свободы в 09:00 почтили память погибших защитников Украины.

Фото: Олег Синегубов/Telegram

«Сегодня в 9 утра по всей стране была минута молчания. На площади Свободы в Харькове почтили память павших защитников. Помним каждого. Спасибо за возможность жить! Слава Украине!», – написал начальник ХОВА Олег Синегубов.

Видео: Олег Синегубов/Telegram

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 1 октября 2024 в 11:07;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На площади Свободы в 09:00 почтили память погибших защитников Украины.".