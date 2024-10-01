День защитников и защитниц Украины в Харькове (видео с высоты)
Фото: Олег Синегубов/Telegram
На площади Свободы в 09:00 почтили память погибших защитников Украины.
«Сегодня в 9 утра по всей стране была минута молчания. На площади Свободы в Харькове почтили память павших защитников. Помним каждого. Спасибо за возможность жить! Слава Украине!», – написал начальник ХОВА Олег Синегубов.
Видео: Олег Синегубов/Telegram
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- Категории: Украина, Харьков; Теги: День защитников и защитниц Украины, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 1 октября 2024 в 11:07;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На площади Свободы в 09:00 почтили память погибших защитников Украины.".