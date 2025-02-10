Ночью пять часов спасатели тушили пожар, несмотря на угрозу повторного удара
В пресс-службе облуправления ГСЧС в Харьковской области рассказали, как спасатели боролись с последствиями ночного «прилета» беспилотника.
«Сегодня ночью враг попал в хозяйственное сооружение на территории сельскохозяйственного предприятия одного из прифронтовых населенных пунктов Волчанской громады. Вместе со спасателями работали медики ГСЧС и подразделение местной пожарной охраны поселка Вильча», – уточнили в ГСЧС.
Общая площадь пожара – 600 м. кв. Несмотря на угрозу повторного обстрела, пожарные продолжали работать над ликвидацией возгорания. Потушить его удалось лишь спустя пять часов.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: ГСЧС, обстрелы, пожары, прилет;
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- • Дата публикации материала: 10 февраля 2025 в 11:05;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В пресс-службе облуправления ГСЧС в Харьковской области рассказали, как спасатели боролись с последствиями ночного «прилета» беспилотника.".