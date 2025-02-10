Live
  • Пн 10.02.2025
  • Харьков  -4°С
  • USD 41.47
  • EUR 43.03

Ночью пять часов спасатели тушили пожар, несмотря на угрозу повторного удара

Происшествия 11:05   10.02.2025
Николь Костенко-Лагутина
Ночью пять часов спасатели тушили пожар, несмотря на угрозу повторного удара

В пресс-службе облуправления ГСЧС в Харьковской области рассказали, как спасатели боролись с последствиями ночного «прилета» беспилотника.

«Сегодня ночью враг попал в хозяйственное сооружение на территории сельскохозяйственного предприятия одного из прифронтовых населенных пунктов Волчанской громады. Вместе со спасателями работали медики ГСЧС и подразделение местной пожарной охраны поселка Вильча», – уточнили в ГСЧС.

Общая площадь пожара – 600 м. кв. Несмотря на угрозу повторного обстрела, пожарные продолжали работать над ликвидацией возгорания. Потушить его удалось лишь спустя пять часов.

Читайте также: Ночью враг ударил по Чугуевскому району – о последствиях рассказал Синегубов

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
«Архитектуру не едят». В Харькове протестовали у «Гиганта», комментарий мэрии
«Архитектуру не едят». В Харькове протестовали у «Гиганта», комментарий мэрии
08.02.2025, 14:45
Новости Харькова — главное за 10 февраля: ночные тревоги, обстрел Чугуевщины
Новости Харькова — главное за 10 февраля: ночные тревоги, обстрел Чугуевщины
10.02.2025, 11:10
Ночью пять часов спасатели тушили пожар, несмотря на угрозу повторного удара
Ночью пять часов спасатели тушили пожар, несмотря на угрозу повторного удара
10.02.2025, 11:05
Зеленского просят присвоить звание Герой Украины сооснователю Гострих картузів
Зеленского просят присвоить звание Герой Украины сооснователю Гострих картузів
10.02.2025, 09:45
Ночью враг ударил по Чугуевскому району – о последствиях рассказал Синегубов
Ночью враг ударил по Чугуевскому району – о последствиях рассказал Синегубов
10.02.2025, 08:51
ОТГВ «Харьков»: больше сотни укрытий врага разрушили ВСУ на севере области
ОТГВ «Харьков»: больше сотни укрытий врага разрушили ВСУ на севере области
10.02.2025, 11:47

Новости по теме:

07:58
Вечерний пожар на Салтовке: в огне пострадала женщина – подробности от ГСЧС
07:58
Десятилетний мальчик погиб в Коротиче: что случилось, рассказали в ГСЧС
07:52
Ночью в Харькове произошел смертельный пожар: что горело и кто погиб
11:14
Неосторожно покурил: в Лозовском районе в пожаре погиб мужчина (фото)
08:56
В Харькове в пожаре погиб мужчина, загорелся частный дом – ГСЧС

Вы читали новость: «Ночью пять часов спасатели тушили пожар, несмотря на угрозу повторного удара»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 10 февраля 2025 в 11:05;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В пресс-службе облуправления ГСЧС в Харьковской области рассказали, как спасатели боролись с последствиями ночного «прилета» беспилотника.".