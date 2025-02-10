Ночью пять часов спасатели тушили пожар, несмотря на угрозу повторного удара

В пресс-службе облуправления ГСЧС в Харьковской области рассказали, как спасатели боролись с последствиями ночного «прилета» беспилотника.

«Сегодня ночью враг попал в хозяйственное сооружение на территории сельскохозяйственного предприятия одного из прифронтовых населенных пунктов Волчанской громады. Вместе со спасателями работали медики ГСЧС и подразделение местной пожарной охраны поселка Вильча», – уточнили в ГСЧС.

Общая площадь пожара – 600 м. кв. Несмотря на угрозу повторного обстрела, пожарные продолжали работать над ликвидацией возгорания. Потушить его удалось лишь спустя пять часов.