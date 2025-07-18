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Смена правительства произошла не ради политических изменений — Фесенко

Политика 15:23   18.07.2025
Владимир Фесенко
политолог
Смена правительства произошла не ради политических изменений — Фесенко

Смена правительства произошла не ради политических изменений, а ради тактических кадровых перестановок в руководстве правительства (замена премьер-министра и министра обороны). Параллельно произошли некоторые другие кадровые изменения, а также сокращение количества министерств и объединение некоторых министерств, которое планировалось еще с 2022 года. И политика правительства, и характер его взаимоотношений с офисом Президента не изменятся из-за нынешних правительственных трансформаций… Президент Зеленский экспериментировал с правительством новых лиц в 2019 году. В феврале-марте 2020 года он выяснил, что этот эксперимент оказался не очень удачным.

Автор: Владимир Фесенко, политолог
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  • • Дата публикации материала: 18 июля 2025 в 15:23;

  • Корреспондент Владимир Фесенко, политолог в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Смена правительства произошла не ради политических изменений, а ради тактических кадровых перестановок в руководстве правительства (замена премьер-министра и министра обороны).…".