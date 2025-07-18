Live
  • Пт 18.07.2025
  • Харків  +30°С
  • USD 41.87
  • EUR 48.45

Зміна уряду відбулася не заради політичних змін – Фесенко

Політика 15:23   18.07.2025
Володимир Фесенко
політолог
Зміна уряду відбулася не заради політичних змін – Фесенко

Зміна Уряду відбулась не заради політичних змін, а заради тактичних кадрових перестановок в керівництві Уряду (заміна Прем’єр-міністра і міністра оборони). Паралельно відбулися деякі інші кадрові зміни, а також скорочення кількості міністерств і об’єднання деяких міністерств, що планувалося ще з 2022 року. І політика Уряду і характер його взаємин з офісом Президента не зміняться внаслідок нинішніх урядових трансформацій.  Президент Зеленський експериментував з Урядом нових обличь в 2019 році. Вже в лютому-березні 2020 року він з’ясував, що цей експеримент виявився не дуже вдалим.

Автор: Володимир Фесенко, політолог
Популярно
У Харкові відремонтують підсвітку мосту в сквері «Стрілка» – ХАЦ назвав ціну
У Харкові відремонтують підсвітку мосту в сквері «Стрілка» – ХАЦ назвав ціну
18.07.2025, 15:28
Харків’янка могла допомагати ворогу з коригуванням нового удару по мерії – СБУ
Харків’янка могла допомагати ворогу з коригуванням нового удару по мерії – СБУ
17.07.2025, 10:11
На Харківщині затримали чоловіка за сексуальні дії щодо дівчинки – слідство
На Харківщині затримали чоловіка за сексуальні дії щодо дівчинки – слідство
18.07.2025, 14:50
«Пов’язали біля лікарні»: чому в Харкові працівники ТЦК затримали чоловіка
«Пов’язали біля лікарні»: чому в Харкові працівники ТЦК затримали чоловіка
18.07.2025, 13:26
Топ-5 невдалих проєктів, які зіпсували Харків, назвала відома архітекторка
Топ-5 невдалих проєктів, які зіпсували Харків, назвала відома архітекторка
16.07.2025, 20:48
Значний дощ, гроза та шквал: жителів Харківщини попередили про небезпеку
Значний дощ, гроза та шквал: жителів Харківщини попередили про небезпеку
18.07.2025, 14:13

Новини за темою:

15:13
Персональних змін на гірше не сталося – Фурса про Кабмін
20:19
Зеленський повідомив, що чекає на Шмигаля, Арахамія перелічив склад КМУ
10:20
Дві залізничні лікарні в Харкові віддають області: Синєгубов – про плани
21:41
Грошей на утримання шкіл не вистачає: міськрада Харкова звернулася до Кабміну
13:09
Голову Сумської ОВА Артюха звільнили: кого призначили натомість, подробиці

Ви читали новину: «Зміна уряду відбулася не заради політичних змін – Фесенко»; з категорії Політика на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 18 Липня 2025 в 15:23;

  • Кореспондент Володимир Фесенко, політолог у цій статті розкриває тему новин про те, що "Зміна Уряду відбулась не заради політичних змін, а заради тактичних кадрових перестановок в керівництві Уряду (заміна Прем’єр-міністра і міністра оборони).…".