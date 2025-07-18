Зміна уряду відбулася не заради політичних змін – Фесенко

Зміна Уряду відбулась не заради політичних змін, а заради тактичних кадрових перестановок в керівництві Уряду (заміна Прем’єр-міністра і міністра оборони). Паралельно відбулися деякі інші кадрові зміни, а також скорочення кількості міністерств і об’єднання деяких міністерств, що планувалося ще з 2022 року. І політика Уряду і характер його взаємин з офісом Президента не зміняться внаслідок нинішніх урядових трансформацій. Президент Зеленський експериментував з Урядом нових обличь в 2019 році. Вже в лютому-березні 2020 року він з’ясував, що цей експеримент виявився не дуже вдалим.