Спроба закрити реєстр декларацій виглядала як явка з повинною – Фурса
У випадку з є-деклараціями це в принципі виглядало як явка з повинною. Бо немає жодної притомної причини закривати до них доступ окрім корупційної. Але купа дорослих людей пішли на цей крок. Знов сподіваючись, що “прокатить”. Не прокатило. Та ще й додатково привернули увагу до того, що буде у тих деклараціях.
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- • Дата публікації матеріалу: 13 Вересня 2023 в 11:54;
Кореспондент Сергій Фурса, інвестиційний банкір у цій статті розкриває тему новин про те, що "У випадку з є-деклараціями це в принципі виглядало як явка з повинною. Бо немає жодної притомної причини закривати до них…".