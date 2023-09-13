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Спроба закрити реєстр декларацій виглядала як явка з повинною – Фурса

Політика 11:54   13.09.2023
Сергій Фурса
інвестиційний банкір
Спроба закрити реєстр декларацій виглядала як явка з повинною – Фурса
У випадку з є-деклараціями це в принципі виглядало як явка з повинною. Бо немає жодної притомної причини закривати до них доступ окрім корупційної. Але купа дорослих людей пішли на цей крок. Знов сподіваючись, що “прокатить”. Не прокатило. Та ще й додатково привернули увагу до того, що буде у тих деклараціях.
Автор: Сергій Фурса, інвестиційний банкір
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  • Категорії: Політика, Сказано, Україна; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 13 Вересня 2023 в 11:54;

    • Кореспондент Сергій Фурса, інвестиційний банкір у цій статті розкриває тему новин про те, що "У випадку з є-деклараціями це в принципі виглядало як явка з повинною. Бо немає жодної притомної причини закривати до них…".