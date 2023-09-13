Попытка закрыть реестр деклараций выглядела как явка с повинной — Фурса
В случае с декларациями это в принципе выглядело как явка с повинной. Потому что нет никакой причины закрывать к ним доступ, кроме коррупционной. Но куча взрослых людей пошла на этот шаг. Снова надеясь, что «прокатит». Не прокатило. Да еще дополнительно привлекли внимание к тому, что будет в этих декларациях.
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- • Дата публикации материала: 13 сентября 2023 в 11:54;
Корреспондент Сергей Фурса, инвестиционный банкир в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В случае с декларациями это в принципе выглядело как явка с повинной. Потому что нет никакой причины закрывать к ним…".