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Попытка закрыть реестр деклараций выглядела как явка с повинной — Фурса

Политика 11:54   13.09.2023
Сергей Фурса
инвестиционный банкир
Попытка закрыть реестр деклараций выглядела как явка с повинной — Фурса

В случае с декларациями это в принципе выглядело как явка с повинной. Потому что нет никакой причины закрывать к ним доступ, кроме коррупционной. Но куча взрослых людей пошла на этот шаг. Снова надеясь, что «прокатит». Не прокатило. Да еще дополнительно привлекли внимание к тому, что будет в этих декларациях.

Автор: Сергей Фурса, инвестиционный банкир
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  • Категории: Политика, Сказано, Украина; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 13 сентября 2023 в 11:54;

    • Корреспондент Сергей Фурса, инвестиционный банкир в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В случае с декларациями это в принципе выглядело как явка с повинной. Потому что нет никакой причины закрывать к ним…".