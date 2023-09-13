Попытка закрыть реестр деклараций выглядела как явка с повинной — Фурса

В случае с декларациями это в принципе выглядело как явка с повинной. Потому что нет никакой причины закрывать к ним доступ, кроме коррупционной. Но куча взрослых людей пошла на этот шаг. Снова надеясь, что «прокатит». Не прокатило. Да еще дополнительно привлекли внимание к тому, что будет в этих декларациях.