Кібератака на держреєстри України: що відомо, висловився харківський депутат
19 грудня РФ здійснила кібератаку на державні реєстри України, повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки (SPRAVDI).
Метою атаки була спроба порушити роботу критично важливої інфраструктури держави, йдеться у повідомленні. Зазначається, що кібератака супроводжувалася агресивними інформаційними операціями, щоб посилити паніку в суспільстві.
Віцепрем’єрка з євроінтеграції Ольга Стефанішина називає цю кібератаку наймасштабнішою. За її даними, наразі спеціалісти працюють у посиленому режимі над поетапним відновленням доступу до реєстрів.
«В першу чергу будуть відновлені: Державний реєстр актів цивільного стану громадян, Єдиний державний реєстр юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, Державний реєстр прав на нерухоме майно та їх обтяжень. Час першочергового відновлення складатиме орієнтовно до двох тижнів. Особливості надання послуг громадянам будуть надані завтра впродовж дня», – пише Стефанішина.
Вона також зазначила, що після повного відновлення проведуть ґрунтовний аналіз атаки спільно з профільними органами для посилення захисту від подібних втручань у майбутньому.
Щодо інциденту висловився й депутат Харківської міськради Дмитро Булах.
«Спочатку ви під приводом боротьби з пі*** хочете закрити реєстри і ввести кримінальну відповідальність за оприлюднення інформації з реєстрів журналістами. А потім пі*** тупо взламують і крадуть ваші реєстри тому, що ви не займалися їх безпекою, а боролися з журналістами. Життя дуже парадоксальна штука. Правда, мої зелені друзі?)», – написав Булах.
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- • Дата публікації матеріалу: 20 Грудня 2024 в 12:14;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "19 грудня РФ здійснила кібератаку на державні реєстри України, повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки (SPRAVDI). ".