Кибератака на госреестры Украины: что известно, высказался харьковский депутат
19 декабря РФ осуществила кибератаку на государственные реестры Украины, сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности (SPRAVDI).
Целью атаки была попытка нарушить работу критически важной инфраструктуры государства, говорится в сообщении. Отмечается, что кибератака сопровождалась агрессивными информационными операциями для усиления паники в обществе.
Вицепремьер по евроинтеграции Ольга Стефанишина называет эту кибератаку самой масштабной. По ее данным, специалисты работают в усиленном режиме над поэтапным восстановлением доступа к реестрам.
«В первую очередь будут восстановлены: Государственный реестр актов гражданского состояния граждан, Единый государственный реестр юридических лиц и физических лиц предпринимателей, Государственный реестр прав на недвижимое имущество. Время первоочередного восстановления будет составлять до двух недель. Особенности предоставления услуг гражданам будут предоставлены завтра в течение дня», – пишет Стефанишина.
Она также отметила, что после полного восстановления будет проведен полный анализ атаки совместно с профильными органами для усиления защиты от подобных вмешательств в будущем.
По поводу инцидента высказался и депутат Харьковского горсовета Дмитрий Булах.
«Сначала вы под предлогом борьбы с пи*** хотите закрыть реестры и ввести уголовную ответственность за обнародование информации из реестров журналистами. А потом пи*** тупо взламывают и воруют ваши реестры потому, что вы не занимались их безопасностью, а боролись с журналистами. Жизнь – очень парадоксальная штука. Правда, мои зеленые друзья?)», – написал Булах.
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- Категории: Политика, Украина; Теги: атака, булах, взломали, кибератака, реестр;
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- • Дата публикации материала: 20 декабря 2024 в 12:14;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "19 декабря РФ осуществила кибератаку на государственные реестры Украины, сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности (SPRAVDI).".