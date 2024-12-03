Не голосовать за законопроект 10242 призвали депутатов журналисты Украины

Заявление с призывом не поддерживать законопроект, который несет угрозы свободе слова, опубликовал «Детектор медиа» от имени движения «Медіарух». Оно открыто для подписания.

«Мы, участники «Медіаруху», а также медийные и правозащитные общественные организации Украины призываем народных депутатов Украины отказаться от поддержки законопроекта №10242 в его нынешней редакции. Этот законопроект несет существенные угрозы свободе слова, работе журналистов, защите журналистских источников и обличителей коррупции в Украине», — сказано, в том числе в заявлении.

Заявление стало реакцией на готовность к повторному второму чтению проекта Закона о внесении изменений в Уголовный кодекс Украины об установлении уголовной ответственности за несанкционированное вмешательство, сбыт или распространение информации, используемой в публичных электронных реестрах и усиление уголовной ответственности в ходе военного положения за уголовные правонарушения в сфере использования информационно-коммуникационной системы. 2 декабря на сайте парламента, в карточке законопроекта, появилась сравнительная таблица для его повторного второго чтения.

«Законопроект усиливает и внедряет уголовную ответственность относительно различных видов действий за размещение в свободном доступе конфиденциальной информации из публичных реестров или другие действия, создающие возможность свободного доступа к такой информации неопределенного круга лиц. Предлагаемое наказание в виде 8 лет лишения свободы за подобные действия во время правового режима военного положения непропорционально и фактически превращает такие преступления в тяжкие. Под прикрытием борьбы с злоупотреблением данными создается инструмент, который может быть использован для преследования журналистов, освещающих коррупционные схемы или злоупотребления властью. Примерами расследований, авторы которых могут быть привлечены к ответственности по нормам этого законопроекта, являются материалы о схемах выезда мужчин за границу во время военного положения или обогащения представителей прокуратуры», — подчеркнули в заявлении движения «Медіарух».

Как отмечают представители украинских медиа, предлагаемые изменения в законодательстве создают возможности для применения негласных следственных действий против журналистов, в том числе — прослушивания и слежки. По оценкам авторов заявления, положения законопроекта «противоречат принципам свободы слова, защиты журналистских источников и обличителей, закрепленным в международных документах, включая недавно принятый Европейский акт о свободе медиа». «Медіарух» подчеркнул, что необходимо создать надежные механизмы защиты журналистов и разоблачителей коррупции.

Заявление открыто для подписания. Его уже поддержали, в том числе, Институт массовой информации, ОО «Детектор медиа», ОО «Институт развития региональной прессы», «Гражданская сеть ОПОРА», Центр противодействия коррупции, известные группы журналистов-расследователей «Слідство.Інфо» и «Bihus.Info» и другие. Также документ подписывают отдельные журналисты. Некоторые обращаются к депутатам персонально. Так, в списке подписантов на сайте «Детектор медиа» пока нет подписи расследователя «Украинской правды» Михаила Ткача, однако он высказался на своей странице в Facebook.

«После принятия 10242. Человек, который по базе пробьет очередного должностного владельца нового Range Rover 2024 года, получит тяжкое преступление, 8 лет, и не получит защиты как обличитель коррупции. Человек, который пробьет пересечение границы очередным утомленным войной депутатом, получит тяжкое преступление и не получит защиты как обличитель. От каких россиян защищает этот законопроект, если его соавторами является оберемок от ОПЗЖ?» — написал Ткач. Он подчеркнул, что «наилучшим вариантом является отказ от этого законопроекта. Совершенствование ответственности за такие факты можно рассматривать исключительно в совокупности с механизмом защиты обличителей».