Не голосувати за законопроєкт 10242 закликали депутатів журналісти України

Заяву із закликом не підтримувати законопроєкт, який несе загрози свободі слова, опублікував “Детектор медіа” від імені “Медіаруху”. Він відкритий для підписання.

“Ми, учасники Медіаруху, а також медійні та правозахисні громадські організації України закликаємо народних депутатів України відмовитися від підтримки законопроєкту №10242 у його нинішній редакції. Цей законопроєкт несе суттєві загрози для свободи слова, роботи журналістів, захисту журналістських джерел та викривачів корупції в Україні”, – сказано, у тому числі в заяві.

Заява стала реакцією на готовність до повторного другого читання проєкткту Закону про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо встановлення кримінальної відповідальності за несанкціоноване втручання, збут або розповсюдження інформації, яка використовується в публічних електронних реєстрах та посилення кримінальної відповідальності під час дій військового стану за кримінальні правопорушення у сфері використання інформаційно-комунікаційної системи. 2 грудня на сайті парламенту, в картці законопроєкту, з’явилася порівняльна таблиця для його повторного другого читання.

“Законопроєкт посилює та впроваджує кримінальну відповідальність щодо різних видів діянь за розміщення у вільному доступі конфіденційної інформації з публічних реєстрів, або інших дій, що створюють можливість вільного доступу до такої інформації невизначеного кола осіб. Пропоноване покарання у вигляді 8 років позбавлення волі за подібні дії під час правового режиму воєнного стану є непропорційним і фактично перетворює такі злочини на тяжкі. Під прикриттям боротьби із «зловживанням даними» створюється інструмент, який може бути використаний для переслідування журналістів, що висвітлюють корупційні схеми або зловживання владою. Прикладами розслідувань, автори яких можуть бути притягнуті до відповідальності за нормами цього законопроєкту, є матеріали про схеми виїзду чоловіків за кордон під час воєнного стану або про збагачення представників прокуратури”, – наголосили у заяві “Медіаруху”.

Як зазначають представники українських медіа, запропоновані зміни у законодавстві створюють можливості для застосування негласних слідчих дій проти журналістів, у тому числі – прослуховування та стеження. За оцінками авторів заяви, положення законопроєкту “суперечать принципам свободи слова, захисту журналістських джерел і викривачів, закріпленим у міжнародних документах, включно з нещодавно ухваленим Європейським актом про свободу медіа”. “Медіарух” наголосив, що необхідно створити надійні механізми захисту журналістів і викривачів корупції.

Заява відкрита для підписання. Її вже підтримали, зокрема, Інститут масової інформації, ГО “Детектор медіа”, ГО “Інститут розвитку регіональної преси”, “Громадянська мережа ОПОРА”, Центр протидії корупції, відомі групи журналістів-розслідувачів “Слідство.Інфо” та “Bihus.Info” тощо. Також документ підписують окремі журналісти. Дехто звертається до депутатів персонально. Так, у списку підписантів на сайті “Детектор медіа” поки що немає підпису розслідувача “Української правди” Михайла Ткача, проте він висловився на своїй сторінці у фейсбуці.

“Після прийняття 10242. Людина, яка по базі пробʼє чергового посадового власника нового рендж ровера 2024 року, отримає тяжкий злочин, 8 років, і не отримає захисту як викривач корупції. Людина, яка пробʼє перетин кордону черговим втомленим війною депутатом, отримає тяжкий злочин і не отримає захисту як викривач. Від яких росіян захищає цей законопроєкт, якщо його соавторами є оберемок від ОПЗЖ?” – написав Ткач. Він наголосив, що “найкращим варіантом є відмова від цього законопроєкту. Вдосконалення відповідальності за такі факти можна розглядати виключно в сукупності з механізмом захисту викривачів”.