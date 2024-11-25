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Постановление 1332: что и зачем изменили в бронировании военнообязанных

Общество 10:18   25.11.2024
Оксана Горун
Постановление 1332: что и зачем изменили в бронировании военнообязанных Фото: Радиотрек

Кабмин опубликовал постановление 1332 от 22 ноября, которым внес изменения в предыдущие свои решения о порядке бронирования военнообязанных на период мобилизации и военное время.

Текст постановления доступен на официальном сайте Кабинета министров Украины. Что именно изменилось и зачем это было необходимо, прокомментировала первый вице-премьер-министр — министр экономики Украины Юлия Свириденко. Она сообщила, что с 1 декабря работников можно будет бронировать через Дію. При этом появился ряд новшеств, которые Свириденко объясняет выявленными злоупотреблениями.

«Анализ, который проводило Министерство обороны Украины и ОВА, показывает, что у 5% предприятий со статусом критичности в разных частях страны были обнаружены схожие признаки злоупотреблений, несмотря на то, что статус критичности они получали в разных учреждениях: от областных администраций до министерств. То есть решать проблему нужно системно. Аудит показал, что были предприятия, которые после получения статуса критичности резко снизили зарплаты работникам, а некоторые искали способы для сверхурочного увеличения забронированных», — написала первый вице-премьер в Facebook.

Именно поэтому отраслевые и региональные критерии критичности будут согласовывать Минобороны и Минэкономики. При этом сам алгоритм признания предприятий критическими не изменился.

Алгоритм получения статуса критического предприятием 3
Инфографика: Юлия Свириденко/Facebook

«По-прежнему предприятие обращается в соответствующее Министерство или ОВА. Но если раньше нужно было соответствовать любым трем из восьми критерий, то теперь два из них будут обязательны. Первый — средняя зарплата на предприятии должна быть не менее 2,5 минимальной зарплаты (20 тыс. грн на 15 ноября 2024). И также зарплата именно того работника, которого бронирует предприятие, должна быть не менее 2,5 минимальных зарплат… Второй — предприятие не должно иметь задолженности по уплате всех налогов. Третий критерий предприятие выбирает самостоятельно из тех, которые указаны в постановлении №76 или в региональных, или отраслевых критериях», — пояснила Свириденко.

Также постановление 1332 ввело возможность для предприятия подавать заявку на разбронирование работника. То есть работодатели смогут «менять бронь», снимая ее с одних сотрудников и закрепляя за другими. Вводят также мониторинг соответствия предприятий установленным требованиям.

«В случае нарушений, предприятие будет объяснить ситуацию, если мониторинг даст отрицательный результат, критичность может быть аннулирована», — подчеркнула первый вице-премьер.

Алгоритм получения статуса критического предприятием
Инфографика: Юлия Свириденко/Facebook

Все эти изменения заработают с 1 декабря. Подавать документы для подтверждения критичности можно уже сейчас.

Полный текст постановления Кабмина № 1332.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 25 ноября 2024 в 10:18;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Кабмин опубликовал постановление 1332 от 22 ноября, которым внес изменения в предыдущие свои решения о порядке бронирования военнообязанных на период мобилизации и военное время".