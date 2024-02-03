Трохи попрацював у ХОВА та дивом розбагатів: декларація експомічника Мураєва

Харківський антикорупційний центр вивчив дивовижне покращення матеріального становища Руслана Дейнеки – колишнього помічника підозрюваного в держзраді екснардепа Євгена Мураєва. Під час війни Дейнеку призначили керувати департаментом соцзахисту в ХОВА.

Історію чиновника з нетривіальною біографією та ще цікавішою декларацією про доходи виклали харківські антикорупціонери. Руслан Дейнека у 2023 році деякий час керував департаментом соцзахисту в ХОВА. Перед тим, як його призначити, із департаменту “вижили” багаторічного керівника Юрія Шпарагу. Перед відставкою він повідомляв, що заступниця начальника ХОВА Віта Ковальська заявила йому про ліквідацію департаменту. Підсумком цієї скандальної історії став прихід на посаду Руслана Дейнеки.

“У 2015 році був помічником народного депутата-регіонала Євгенія Мураєва (обирався від Зміївщини, голосував “за” диктаторські закони у лютому 2014 року, після початку повномасштабної війни втік до Австрії, його називали одним з імовірних кандидатів на посаду “гауляйтера України”, йому заочно повідомлено про підозру у державній зраді). За даними руху “Чесно”, Дейнека працював на Мураєва за строковим трудовим договором на постійній основі. Згодом Дейнека перейшов до Мереф`янської міської ради начальником відділу освіти, культури та спорту, у 2021 році був першим заступником міського голови Мерефи Сітова. Дейнека двічі обирався депутатом до Харківської обласної ради: у 2015 році як “посіпака” Мураєва пройшов до облради від партії “Відродження”, у 2020 році – від “Слуги Народу”, – описали біографію чиновника, якого призначили до ХОВА, антикорупціонери.

Вони зосередили увагу на вже колишньому директорі департаменту ХОВА Дейнеці, коли той подав декларації про доходи за 2022 і 2023 роки.

“У декларації за 2022 рік Дейнека звітував, що мав лише квартиру у Мерефі площею 37 квадратних метрів. І все. Його дохід як заступника міського голови становив близько 500 000 гривень на рік. Заощаджень також не було. За даними декларації-2023, 10 квітня, напередодні весілля, майбутня дружина Дейнеки Яна Мірошниченко придбала будинок площею 179 квадратних метрів та земельну ділянку під ним. Дейнека вказав вартість майна близько півтора мільйона гривень. Крім того, під Новий рік Руслан Дейнека купив собі ще одну земельну ділянку вартістю 370 000 гривень. Квартира у Мерефі, що фігурувала в декларації 2022 року, зникла. До того ж у власності дружини чиновника у 2023 році з’являється автомобіль Land Cruiser Prado 150. Скільки коштувала автівка, чиновник не зазначив. Але на профільних сайтах середня ціна такого автомобіля 25 000 доларів. Тобто коштувати такий автомобіль може близько мільйона гривень“, — повідомили в ХАЦ.

За підрахунками антикорупціонерів, у рік призначення до ХОВА Дейнека та його дружина стали власниками майна на орієнтовну суму близько трьох мільйонів гривень. І це при тому, що офіційний дохід подружжя у 2023 році був утричі меншим. Сам чиновник заробив у Мерефі та ХОВА близько пів мільйона гривень. Аналогічну суму показала і його дружина, яка працює патологоанатом у Мереф’янській лікарні та займається приватним бізнесом.

“Варто зазначити, що Дейнека швидко звільнився з ХОВА та уже подав декларацію в якості кандидата на посаду начальника відділу освіти Мереф’янської міськради”, – повідомили в Харківському антикорупційному центрі.