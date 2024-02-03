Немного поработал в ХОВА и чудом разбогател: декларация экс-помощника Мураева

Харьковский антикоррупционный центр изучил чудесное улучшение материального положения Руслана Дейнеки — бывшего помощника подозреваемого в госизмене экс-нардепа Евгения Мураева. Во время войны Дейнеку назначили руководить департаментом соцзащиты в ХОВА.

Историю чиновника с нетривиальной биографией и еще более любопытной декларацией о доходах изложили харьковские антикоррупционеры. Руслан Дейнека в 2023-м году некоторое время руководил департаментом соцзащиты в ХОВА. Перед тем, как его назначить, из департамента «выжили» многолетнего руководителя Юрия Шпарагу. Перед уходом он сообщал, что заместительница начальника ХОВА Вита Ковальская заявила ему о ликвидации департамента. Итогом этой скандальной истории и стал приход на должность Руслана Дейнеки.

«В 2015 году был помощником народного депутата-регионала Евгения Мураева (избирался от Змиевщины, голосовал «за» диктаторские законы в феврале 2014 года, после начала полномасштабной войны сбежал в Австрию, его называли одним из вероятных кандидатов на должность «гауляйтера Украины», ему сообщено о подозрении в государственной измене). По данным движения «Честно», Дейнека работал на Мураева по срочному трудовому договору на постоянной основе. Впоследствии Дейнека перешел в Мерефянский городской совет начальником отдела образования, культуры и спорта, в 2021 году был первым заместителем городского головы Мерефы Ситова. Дейнека дважды избирался депутатом в Харьковский областной совет: в 2015 году как «миньон» Мураева прошел в облсовет от партии «Возрождение», в 2020 году — от «Слуги Народа», — описали биографию чиновника, которого назначили в ХОВА, антикоррупционеры.

Они сосредоточили пристальное внимание на уже бывшем директоре департамента ХОВА Дейнеке, когда тот подал декларации о доходах за 2022 и 2023 годы.

«В декларации за 2022 год Дейнека отчитывался, что имел только квартиру в Мерефе площадью 37 квадратных метров. И все. Его доход как заместителя городского головы (Мерефы — Ред.) составил около 500 000 гривен в год. Сбережений тоже не было. По данным декларации-2023, 10 апреля, в преддверии свадьбы, будущая жена Дейнеки Яна Мирошниченко приобрела дом площадью 179 квадратных метров и земельный участок под ним. Дейнека указал стоимость имущества около полутора миллионов гривен. Кроме того, к Новому году Руслан Дейнека купил себе еще один земельный участок стоимостью 370 000 гривен. Квартира в Мерефе, фигурировавшая в декларации 2022 года, исчезла. К тому же в собственности жены чиновника в 2023 году появляется автомобиль «Land Cruiser Prado 150″. Сколько стоил автомобиль, чиновник не указал. Но на профильных сайтах средняя цена такого автомобиля составляет 25 000 долларов. То есть, стоить такой автомобиль может около миллиона гривен», — сообщили в ХАЦ.

По подсчетам антикоррупционеров, в год назначения в ХОВА Дейнека и его жена стали владельцами имущества на ориентировочную сумму около трех миллионов гривен. И это при том, что официальный доход супругов в 2023 году был в три раза меньше. Сам чиновник заработал в Мерефе и ХОВА около полумиллиона гривен. Аналогичную сумму показала и его жена, которая работает патологоанатом в Мерефянской больнице и занимающаяся частным бизнесом.

«Стоит отметить, что Дейнека быстро уволился из ХОВА и уже подал декларацию в качестве кандидата на должность начальника отдела образования Мерефянского горсовета», — сообщили в Харьковском антикоррупционном центре.