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Анонсируемое Тереховым сокращение чиновников. Аналитики разобрали бюджет-2024

Общество 23:19   29.11.2023
Елена Нагорная
Анонсируемое Тереховым сокращение чиновников. Аналитики разобрали бюджет-2024 Фото: Харьковский горсовет

Аналитики центра «Обсерватория демократии» сравнили бюджет Харькова на 2024-й с казной города на текущий год и пришли к выводам, что расходы на аппарат управления в следующем году будут увеличены на 217 миллионов гривен и составят 1,2 миллиарда.

Решение сразу по двум «бюджетным вопросам» — о внесении изменений в смету на этот год и об утверждении бюджета на 2024-й — депутаты горсовета приняли на сессии 22 ноября, говорится в материале центра “Обсерватория демократии” на сайте “Думка”.

Как пишут аналитики, для расчета общих управленческих расходов они суммировали более трех десятков отдельных статей бюджета — по каждому из департаментов, управлений горсовета и каждой районной администрации.

«Абсолютно все департаменты и управления городского совета, несмотря на заявления мэра о необходимости экономии, в 2024 году увеличивают свои управленческие расходы. Своеобразным исключением является скандальное Управление инновационного развития и имиджевых проектов, расформированное еще летом 2023 – соответственно, этого структурного подразделения в бюджете-2024 нет. В процентах «рекордсменом» по увеличению расходов на собственное содержание стал Департамент по обеспечению жизнедеятельности города (+64%). В абсолютных величинах – наибольший прирост в управленческих расходах Департамента административных услуг и потребительского рынка (+17 млн грн)», — отмечают в центре “Обсерватория демократии”.


Таблица центра “Обсерватория демократии”

По данным организации, управленческие расходы каждой из девяти райадминистраций в бюджете на 2024 год больше, чем в последнем уточненном варианте нынешней сметы. В процентах наиболее существенным является «подорожание» управления Слободской райадминистрацией (+47%), в гривнах — Салтовской (+22 млн грн).


Таблица центра “Обсерватория демократии”

“Анализ принятого Харьковским городским советом бюджета на 2024 год демонстрирует, что никакая экономия за счет чиновничьего аппарата в документе не предусмотрена. Наоборот – плановые управленческие расходы растут с 996 млн. грн. до 1,2 млрд. грн. на фоне уменьшения ожидаемого объема бюджета. Если сравнивать с последней версией городского бюджета на 2023 год (изменения в который депутаты утвердили на той же сессии 22 ноября), то плановые управленческие расходы в 2024-м увеличены на 217 млн грн… Присутствующие в управленческой бюджетной программе расходы на коммунальные услуги и энергоносители меняются минимально. Абсолютное большинство расходов управления составляет фонд оплаты труда, и именно по нему на 2024 год запланирован существенный рост», — резюмируют аналитики.

Напомним, 11 октября мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что поставил задачу сократить аппарат чиновников горсовета на 25%. Такое решение, сказал городской голова, он принял после того, как в Кабмине заявили, что в 2024 году планируют забрать у громад в госбюджет налог на доходы физических лиц (НДФЛ) с военнослужащих.

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Напомним также, бюджет Харькова на 2024 год приняли на сессии горсовета 22 ноября. С основными показателями можно ознакомиться ЗДЕСЬ.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 29 ноября 2023 в 23:19;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Аналитики центра «Обсерватория демократии» сравнили бюджет Харькова на 2024-й с казной города на текущий год и пришли к выводам, что расходы на аппарат управления в следующем году будут увеличены на 217 миллионов гривен и составят 1,2 миллиарда.".