Анонсоване Тереховим скорочення чиновників. Аналітики дослідили бюджет-2024

Аналітики центру “Обсерваторія демократії” порівняли бюджет Харкова на 2024-й зі скарбницею міста на поточний рік і дійшли висновків, що витрати на апарат управління наступного року будуть збільшені на 217 мільйонів гривень і становитимуть 1,2 мільярда.

Рішення одразу з двох “бюджетних питань” – про внесення змін до кошторису на цей рік та про затвердження бюджету на 2024-й – депутати міськради ухвалили на сесії 22 листопада, йдеться у матеріалі центру “Обсерваторія демократії” на сайті “Думка”.

Як пишуть аналітики, для розрахунку загальних управлінських видатків вони підсумували понад три десятки окремих статей бюджету – по кожному з департаментів, управлінь міськради та по кожній з районних адміністрацій.

“Абсолютно всі департаменти та управління міської ради, попри заяви мера про необхідність економії, у 2024 році збільшують свої управлінські видатки. Своєрідним виключенням є скандальне Управління інноваційного розвитку та іміджевих проєктів, розформоване ще влітку 2023-го – відповідно, цього структурного підрозділу в бюджеті-2024 немає. У відсотках “рекордсменом” зі збільшення витрат на власне утримання став Департамент із забезпечення життєдіяльності міста (+64%). В абсолютних величинах – найбільший приріст в управлінських видатках у Департаменту адміністративних послуг та споживчого ринку (+17 млн грн)“, – зазначають у центрі “Обсерваторія демократії”.



Таблиця центру “Обсерваторія демократії”

За даними організації, управлінські витрати кожної з дев’яти райадміністрацій у бюджеті на 2024 рік більші, ніж в останньому уточненому варіанті нинішнього кошторису. У відсотках найбільш суттєвим є “подорожчання” управління Слобідською райадміністрацією (+47%), у гривнях – Салтівською (+22 млн грн).



Таблиця центру “Обсерваторія демократії”

“Аналіз прийнятого Харківською міською радою бюджету на 2024 рік демонструє, що жодної економії за рахунок чиновницького апарату в документі не передбачено. Навпаки – планові управлінські видатки зростають з 996 млн грн до 1,2 млрд грн на фоні зменшення очікуваного обсягу бюджету. Якщо порівнювати з останньою версією міського бюджету на 2023 рік (зміни до якого депутати затвердили на тій самій сесії 22 листопада), то планові управлінські видатки у 2024-му збільшено на 217 млн грн… Присутні в управлінській бюджетній програмі витрати на комунальні послуги та енергоносії змінюються мінімально. Абсолютну більшість видатків управління складає фонд оплати праці, і саме по ньому на 2024 рік заплановане суттєве зростання», — резюмують аналітики.

Нагадаємо, 11 жовтня мер Харкова Ігор Терехов заявив, що поставив завдання скоротити апарат чиновників міськради на 25%. Таке рішення, сказав міський голова, він ухвалив після того, як у Кабміні заявили, що у 2024 році планують забрати у громад до держбюджету податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) з військовослужбовців.

Нагадаємо також, бюджет Харкова на 2024 рік ухвалили на сесії міськради 22 листопада. З основними показниками можна ознайомитись ТУТ.