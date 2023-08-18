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У мерії Харкова структурні зміни: ліквідували управління та департамент

Політика 11:10   18.08.2023
Оксана Горун
У мерії Харкова структурні зміни: ліквідували управління та департамент

18 серпня під час сесії Харківської міськради депутати внесли зміни до структури мерії.

“Було ухвалене рішення про реорганізацію Управління інноваційного розвитку та іміджевих проєктів Департаменту у справах сім’ї, молоді та спорту шляхом приєднання до цього департаменту. Також у зв’язку з ліквідацією цього виконавчого органу функції управління КУ “Муніципальний стартап-центр міста Харкова» покладені на Департамент цифрової трансформації”, – повідомила пресслужба міськради.

Там зазначили, що ініціатива ліквідувати Управління інноваційного розвитку та іміджевих проєктів належить меру Ігорю Терехову.

” Відповідне рішення було ухвалене, спираючись на висновки службового розслідування щодо діяльності начальника управління Вікторії Грецької-Миргородської”, – наголосили в пресслужбі.

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Також припинили діяльність Департаменту із взаємодії з міжнародними агентствами та фінансовими установами. Його функції передали Департаменту міжнародного співробітництва.

Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Політика, Суспільство, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 18 Серпня 2023 в 11:10;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "18 серпня під час сесії Харківської міськради депутати внесли зміни до структури мерії".