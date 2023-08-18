У мерії Харкова структурні зміни: ліквідували управління та департамент

18 серпня під час сесії Харківської міськради депутати внесли зміни до структури мерії.

“Було ухвалене рішення про реорганізацію Управління інноваційного розвитку та іміджевих проєктів Департаменту у справах сім’ї, молоді та спорту шляхом приєднання до цього департаменту. Також у зв’язку з ліквідацією цього виконавчого органу функції управління КУ “Муніципальний стартап-центр міста Харкова» покладені на Департамент цифрової трансформації”, – повідомила пресслужба міськради.

Там зазначили, що ініціатива ліквідувати Управління інноваційного розвитку та іміджевих проєктів належить меру Ігорю Терехову.

” Відповідне рішення було ухвалене, спираючись на висновки службового розслідування щодо діяльності начальника управління Вікторії Грецької-Миргородської”, – наголосили в пресслужбі.

Також припинили діяльність Департаменту із взаємодії з міжнародними агентствами та фінансовими установами. Його функції передали Департаменту міжнародного співробітництва.