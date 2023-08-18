В мэрии Харькова структурные изменения: ликвидировали управление и департамент

18 августа во время сессии Харьковского горсовета депутаты внесли изменения в структуру мэрии.

«Было принято решение о реорганизации Управления инновационного развития и имиджевых проектов Департамента по делам семьи, молодежи и спорта путем присоединения к этому департаменту. Также в связи с ликвидацией этого исполнительного органа функции управления КУ «Муниципальный стартап-центр города Харькова» возложены на Департамент цифровой трансформации», — сообщила пресс-служба горсовета.

Там отметили, что инициатива ликвидировать Управление инновационного развития и имиджевых проектов принадлежит мэру Игорю Терехову.

«Соответствующее решение было принято, опираясь на выводы служебного расследования по деятельности начальника управления Виктории Греческой-Миргородской», — подчеркнули в пресс-службе.

Также прекратили деятельность Департамента по взаимодействию с международными агентствами и финансовыми учреждениями. Его функции передали Департаменту международного сотрудничества.