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В мэрии Харькова структурные изменения: ликвидировали управление и департамент

Общество 11:10   18.08.2023
Оксана Горун
В мэрии Харькова структурные изменения: ликвидировали управление и департамент Фото: пресс-служба ХГС

18 августа во время сессии Харьковского горсовета депутаты внесли изменения в структуру  мэрии.

«Было принято решение о реорганизации Управления инновационного развития и имиджевых проектов Департамента по делам семьи, молодежи и спорта путем присоединения к этому департаменту. Также в связи с ликвидацией этого исполнительного органа функции управления КУ «Муниципальный стартап-центр города Харькова» возложены на Департамент цифровой трансформации», — сообщила пресс-служба горсовета.

Там отметили, что инициатива ликвидировать Управление инновационного развития и имиджевых проектов принадлежит мэру Игорю Терехову.

«Соответствующее решение было принято, опираясь на выводы служебного расследования по деятельности начальника управления Виктории Греческой-Миргородской», — подчеркнули в пресс-службе.

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Также прекратили деятельность Департамента по взаимодействию с международными агентствами и финансовыми учреждениями. Его функции передали Департаменту международного сотрудничества.

Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Общество, Политика, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 18 августа 2023 в 11:10;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "18 августа во время сессии Харьковского горсовета депутаты внесли изменения в структуру  мэрии".